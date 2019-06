Čaputová na obálke svetoznámeho magazínu vyvolala aj sklamanie: FOTO Namiesto ceremónie pohreb

Niektorí čitatelia míľnika medzi módnymi magazínami, ktorým Vogue nepochybne je, sa zarazili pri pohľade na najnovšie fotografie budúcej pani prezidentky. V jeho českej verzii sa budúca hlava štátu umiestnila aj na prvej, titulnej strane časopisu, no z fotografií, ktoré sa dostali do tlače a ktoré na sociálnej sieti Vogue predpremiérovo prezentoval, nebadať veľké nadšenie zo strany čitateľov.

Práve najnovšie fotky má na svedomí umelecký a uznávaný fotograf Ivan Pinkava. Pani prezidentka sa obliekla do kostýmu značky Nehera. Sám magazín na sociálnej sieti priznal, že išli v rozpore s módnym vkusom budúcej prezidentky. "Aj keď pani prezidentka nenosí nohavice, pre Vogue si ich obliekla," prezentoval magazín na sociálnej sieti najnovšie snímky Čaputovej.

Reakcie na bode mrazu

Z použitých fotografií však nie je nadšená čitateľská obec magazínu, ktorá na sociálnej sieti uštedrila zopár negatívnych postrehov. "Menej photoshopu to chcelo a aj sama sa vie lepšie obliecť, ako do toho kostýmu nevkusného," píše sa v jednej z mnohých reakcií, ktorá je zameraná na kritiku následnej grafickej úpravy fotografie. Celá záležitosť je o to komplikovanejšia, že ide o fotky uznávaného fotografa.

To, čo však čitateľov trápi nie je len výsledná postprodukcia snímkov, ale aj módny štýl, v ktorom sa prezidentka na fotkách prezentuje. Módna polícia v tomto prípade zaúradovala tiež. "Podľa mňa, mohlo byť lepšie, keby bola menej vyfotoshopovaná a trochu úsmevu. Nehodí sa jej kostým," pripomenula jedna z čitateliek.

Kritika aj od fotografa

Fotografie nie sú sympatické ani známemu slovenskému fotografovi Jánovi Zemiarovi. "Práve som si to pozrel na sociálnej sieti. Namiesto toho, aby fotografie ťažili z toho, že ide o prvú prezidentku, minuli sa účinkom," povedal Zemiar pre Topky. "Na fotografiách sú použité zlé farebné filtre a celkovo sú fotografie fádne a bez života. Pripadá mi to smutné a ponuré," uzavrel Zemiar.

Sylista bol neoblomný

K výslednému outfitu mal čo povedať aj renomovaný stylista. "Bola riešená aboslútne tip-top, nič tam nechýba, nič tam nie je rušivé. Zodpovedá to všetkým parametrom, ktoré by to malo spĺňať. Najväčší úlet, ktorý tam je, je to, že má možno oblečené nohavice. Klasický cigaretový strih by bol asi vhodnejší," vyjadril sa k outfitu budúcej prezidentky známy stylista Marián Hornyak.

Výber bol na Čaputovej

To, že magazín použil konkrétne fotky s výsledným odsúhlasením Čaputovej potvrdila Martina Goffová z tímu hovorcov budúcej prezidentky. "Pani prezidentka schvaľovala finálne fotky vrátane titulky. Fotenie prebehlo v Bratislave 10. mája," potvrdila Goffová pre Topky.

"Magazín Vogue dal na výber z viacerých fotografov, s ktorými spolupracujú. Z nich si pani prezidentka vybrala," uviedla Goffová a dodáva, že Čaputovej sa výsledné fotky páčia.