Harabin zaútočil na Čaputovú, má vraj počkať s inauguráciou: Prezidentom by sa stal Danko

BRATISLAVA - Zuzana Čaputová má počkať s vlastnou inauguráciou až do rozhodnutia Ústavného súdu SR o právoplatnosti prezidentských volieb. Uviedol to na dnešnom tlačovom brífingu sudca Najvyššieho súdu SR a neúspešný protikandidát Štefan Harabin.

"Zaujímal by ma v tejto otázke názor pani Čaputovej. Základom právneho štátu je totiž dodržiavanie pravidiel," povedal Harabin. Sudca neúspešne kandidoval v marci na post prezidenta. Bezprostredne po prvom aj druhom kole podal sťažnosť na Ústavný súd SR. Harabin namieta, že je potrebné prepočítať počet vydaných volebných preukazov a počet odovzdaných hlasov voličov. Podľa neho boli voľby takýmto spôsobom zmanipulované. Na otázku novinárov, či má o svojich tvrdeniach dôkazy, odpovedal Harabin tak, že dôkazné bremeno je na ústavnom súde a svoje podozrenia odôvodnil vo svojej sťažnosti. Sťažnosťou sa Ústavný súd SR zaoberal na neverejnom zasadnutí v stredu 12. júna.

Podľa Harabina je naplánovaná sobotňajšia inaugurácia Zuzany Čaputovej ohrozením právneho štátu. "Bez dodržiavania práva neexistuje funkčný štát. Stojíme tu dva dni pred inauguráciou a ja sa pýtam, ako je to možné. Ako je to možné aj napriek neukončenému volebnému procesu," povedal Harabin. Sudca sa viackrát sám seba pýtal, či sa nemusia dodržiavať pravidlá. "U nás na Slovensku nebudeme dodržiavať právo?" pýtal sa Harabin.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Podľa viacerých ústavných právnikov však sťažnosť na priebeh volieb nie je právnou prekážkou na ustanovenie novej prezidentky do funkcie či zastavenie inauguračného procesu. Zuzana Čaputová zloží sľub už najbližšiu sobotu, 15. júna. Harabin pripustil, že v prípade jeho sťažnosti nemusí byť Ústavný súd SR poslednou inštanciou. Obdobne môže postupovať aj na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Neúspešný kandidát na post prezidenta Štefan Harabin navyše vzniesol námietku zaujatosti voči jednému zo siedmich sudcov. Súd tak nemôže vyniesť verdikt, pretože na ten je potrebné plenárne väčšinové rozhodnutie. Plénum Ústavného súdu SR je však funkčné iba formálne, keď stále chýba šesť sudcov z trinástich. Z pohľadu Harabinovej námietky tak súd nemá v súčasnosti ako rozhodnúť.

"Z dôvodu navrhovateľom vznesenej námietky zaujatosti proti jednému z členov pléna ústavného súdu však neúplné plénum (v šesťčlennom zložení) nemohlo rozhodnúť o námietkach, ani o ďalších návrhoch," uviedol košický súd v tlačovej správe. Harabin dnes odmietol, že svojou námietkou sledoval práve túto situáciu, teda zablokovanie rozhodnutia. Prezidentské voľby by mohli byť zrušené súdom iba pri závažnom porušení, teda napríklad v prípade, že bolo ovplyvnené konečné poradie jednotlivých kandidátov.

Inaugurácia prezidentky obmedzí dopravu v centre Bratislavy

Počas sobotnej inaugurácie prezidentky SR musia obyvatelia Bratislavy a jej návštevníci počítať s dopravnými obmedzeniami v centre hlavného mesta. Informovala o tom Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. Obmedzenia sa podľa nej budú týkať ulíc Jesenského, Mostová a Námestia Ľudovíta Štúra. Vjazd do garáže hotela na Hviezdoslavovom námestí a k hotelu bude možný z Jesenského ulice. „V časoch od 11.15 h až do 11.45 h a od 12.30 h do 13.00 h budú ulice uzatvorené úplne. Z týchto ulíc je v sobotu vylúčená aj mestská hromadná doprava,“ ozrejmila Friese.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Panská ulica bude podľa jej slov zatvorená od 8.00 h do 14.00 h. Z dôvodu umiestnenia bezpečnostných zábran nebude vstup a prechod umožnený ani rezidentom. Staromestská ulica bude v čase od 12.30 do 15.00 h rovnako uzavretá. „Zjazd bude možný z Mosta SNP na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude možný z nábrežia v smere do Petržalky,“ konkretizovala Friese. Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú podľa nej dohliadať hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Štefan Harabin nevylúčil svoje ďalšie pôsobenie v politike

Štefan Harabin nevylučuje svoje aktívne pôsobenie v politike, nechce byť však predsedom nijakej politickej strany ani ju riadiť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal, že v súčasnosti nerokuje so žiadnou stranou. Aktuálne hovorí o svojom pôsobení v občianskom združení Harabinovci - vlastenci, ktoré má riešiť sociálny program pre deti.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

"Som človek, ktorý si zakladá na odbornosti, viem si predstaviť, že by som bol lídrom kandidátky, ale nie predsedom strany. Pokiaľ by som cítil, že by bola objednávka od mojich voličov, prebral by som to s rodinou a rozhodol by som sa," uviedol. Nič sa podľa neho nedá vylúčiť. "Ale teraz vidím skôr úlohu povzbudiť schopných nezaťažených ľudí, aby vstúpili do politiky," doplnil. "Nikdy nebudem robiť stranícku politiku," odpovedal na otázku novinárov, či nejde z jeho strany o kalkul, pretože ak by sa stal členom strany, musel by sa vzdať sudcovského mandátu.

Prezidentom by sa stal Danko

Ak by sa teoreticky odložila Čaputovej inaugurácia a prezidentovi Kiskovi by skončilo funkčné obdobie, prezidentom by stal šéf Národnej rady Danko. Väčšiu časť kompetencií, ako napríklad menovanie Ústavných sudcov, príjmanie sľubu generálneho prokurátora, menovanie sudcov Najvyššieho súdu a pod. by totiž prešli práve na Danka.