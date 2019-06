Dôvody Šeligovho odchodu, skončí v Kiskovej strane? Za slušné Slovensko opúšťa kvôli politike

Juraj Šeliga patril k jedným z hlavných tvárí iniciatívy Za slušné Slovensko. Cez víkend sa však rozhodol, že z iniciatívy vystúpy. Spravil tak kvôli ich vnútornej dohode. Uvažuje o aktívnom angažovaní sa v politike. Nie je vylúčené, že sa jeho cieľovou stanicou stane práve Kiskova strana.

Vstup do politiky

Dôvodom, pre ktorý iniciatívu opustil, bola vnútorná dohoda. „Ako hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko som skončil preto, že sme vždy mali medzi sebou vnútornú dohodu, ktorá hovorila o tom, že ak ktokoľvek začne aktívne premýšľať o väčšom politickom angažovaní sa, tak sa z iniciatívy stiahne,“ uviedol pre Topky Šeliga.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Dohodli sa tak preto, aby bolo vždy jasné, že iniciatíva Za slušné Slovensko je a bude občianska a nadstranícka. „Úprimne mi bolo ľúto povedať dovidenia blízkym priateľom, s ktorými som prežil posledných 15 mesiacov. Som však presvedčený, že tak je to správne, pretože tak sme to sľúbili ľuďom,“ uviedol a dodal, že potrebuje pár dní na to, aby oznámil, ako chce ďalej pokračovať v zápase, ktorý spoločne s priateľmi zo Za slušné Slovensko začali minulý rok.

Do strany s Kiskom?

Pred pár týždňami, keď Andrej Kiska oznámil svoj zámer založiť stranu, Šeliga priznal, že sa s ním o politike rozprával. Stretol sa s ním 4. apríla. „Povedal mi, že niečo plánuje a ja som mu povedal, že kým som v iniciatíve Za slušné Slovensko, tak nemôžeme ani o tom ďalej hovoriť, pretože by to bolo nefér. Povedal, že si váži úprimnosť, bol to taký rozhovor, že sme si nedali ani žiadny deadline,“ povedal Šeliga pre HN v apríli tohto roka.

Zdroj: jenasviac.sk ​

Andrej Kiska avizoval už pred niekoľkými mesiacmi, že v politike ostane. Deň pred stretnutím so Šeligom Kiska oznámil na sociálnej sieti už oficiálne oznámil, že založí politickú stranu. „Slovensko chce zmenu. Tieto voľby sme vyhrali. Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu," uviedol vtedy. Ďalšie podrobnosti prezradiť nechce. Všetky detaily oznámi po 17. júni. V tom čase už bude úradujúcou prezidentkou Zuzana Čaputová.

Čoraz častejšie sa hovorí o predvolebnej koalícii

O politickej budúcnosti Kisku sa špekulovalo naozaj dlho. Pôvodne sa objavili informácie, že by sa mal spojiť do strany s predstaviteľmi novovzniknutých strán Progresívne Slovensko a SPOLU. To sa však nestalo a Kiska zvolil vlastný projekt. Napriek tomu ho obe strany po úspešnej koalícii v eurovoľbách opäť vyzvali na spoluprácu. Kiska uvítal toto spájanie. Podľa neho by sa mali spájať viaceré strany, nielen tri „nové“.

Zdroj: SITA/Diana Černáková ​

Vo hviezdach je teda zatiaľ aj možná predvolebná koalícia. Viacerí sú však tejto možnosti otvorení. „Rokujeme s PS, verím, že veľmi rýchlo ohlásime dohodu, pretože sme nenašli žiadny významný prvok, ktorý by nám v tom bránil,“ uviedol cez víkend líder SPOLU Miroslav Beblavý na margo spolupráce s PS pred parlamentnými voľbami s tým, že sa neplánujú zlúčiť do jednej strany. „Chceme najprv urobiť veľkú podrobnú dohodu, ako ísť do volieb. A potom v druhom kroku budeme riešiť pravdepodobne aj program, aj tieňovú vládu, aj pozíciu lídra,“ spresnil.

Ak sa podľa ľudí má stať lídrom Kiska, nemám problém

Beblavý by nemal problém s tým, ak by Andrej Kiska mal viesť možnú koalíciu PS a SPOLU a strany končiaceho prezidenta. Lídrom by podľa neho mal byť ten, komu budú ľudia najviac dôverovať, že dokáže riadiť štát. „Ak to bude Andrej Kiska, nebudem s tým mať problém a podporím ho,“ povedal v diskusii. Líder OĽaNO Matovič takisto nevylúčil možnosť spolupráce. O Veronike remišovej sa takisto v poslednom čase hovorí, že by mala ísť do strany Andreja Kisku. Zatiaľ sa však nerozhodla.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

KDH cez víkend takúto možnosť vylúčilo a Richard Sulík už dlhodobo hovorí o trieštení pravice. Mnohým lídrom sa však na túto tému vyjadruje ťažko, keďže zatiaľ nepoznajú personálne obsadenie Kiskovej strany a ani jeho program. Jediné, čo zatiaľ uviedol, je, že by jeho strana mala byť centristická a plná mladých a šikovných ľudí.

Za slušné Slovensko

Iniciatíva Za slušné Slovensko vznikla po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tragická udalosť z konca februára pohli celým Slovenskom. Po brutálnej vražde členovia občianskej iniciatívy zorganizovali najprv pietne a neskôr viaceré protestné zhromaždenia vo viac ako sto mestách s cieľom dosiahnuť dve základné požiadavky. Na protestoch sa zúčastnili desaťtisíce Slovákov.

Zdroj: Jan Zemiar

Protesty mali za následok demisiu Roberta Fica z postu premiéra Slovenska i demisiu dlhoročného ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Vo funkcii policajného prezidenta skončil aj Tibor Gašpar. Posledný článok Kuciaka odhalil „chápadlá talianskej mafie“, ktoré siahajú až do najvyšších miest Úradu vlády. Kvôli tomu skončili na svojich postoch Viliam Jasaň a Mária Trošková.

Obvinení v prípade vraždy Kuciaka

Za slušné Slovensko požadovalo okrem novej vlády aj dôsledné a nezávislé vyšetrenie vraždy. Prvotné ohlasy na adresu vyšetrenia vraždy boli skeptické, no koncom septembra 2018 nastal zlom. Polícia pri akcii v Kolárove zadržala Zoltána Andruskóa, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Deň nato v Komárne zadržali Alenu Zsuzsovú.

Všetkých štyroch obvinili v prípade Kuciakovej vraždy a poslali do väzby. Podľa uznesenia si mala vraždu objednať Zsuzsová u Andruskóa, ktorý ako jediný spolupracuje s políciou, a ten na to najal Szabóa s Marčekom. Andruskó mal za objednávateľa označiť muža z mafiánskych zoznamov - Mariana Kočnera. Ten je momentálne vo väzbe v inej trestnej veci. Polícia však takmer rok po vražde obvinila aj jeho ako objednávateľa.