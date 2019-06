Rozruch okolo inaugurácie Čaputovej: Niektorí hostia ju prekvapili, pozrite si celý ZOZNAM

BRATISLAVA - Inaugurácia novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej prebehne o necelé dva týždne. Hladinu rozvírila informácia, že sa slávnostného zloženia sľubu zúčastnia aj neúspešní prezidentskí kandidáti. Čaputovú táto informácia prekvapila, Kancelária NR SR však tvrdí, že je to bežná prax. Topky majú k dispozícii kompletný zoznam pozvaných hostí. Pozrite si, kto všetko je na zozname.

Medzi neúspešnými prezidentskými kandidátmi je aj Martin Daňo či Štefan Harabin. Práve oni pútajú najväčšiu pozornosť. Čaputovú táto informácia prekvapila. Kancelária Národnej rady SR uviedla, že tomu tak bolo aj v minulosti. Most-Híd s účasťou Daňa nesúhlasí. Topky majú k dispozícii kompletný zoznam pozvaných hostí.

Prekvapilo ma to

Zuzana Čaputová počas víkendovej diskusie uviedla, že ju táto informácia prekvapila. „Doteraz tá tradícia nebola,“ povedala. „Doteraz, keď boli slovenskí prezidenti inaugurovaní, tak medzi pozvanými neboli kandidáti na post prezidenta. Nezostáva mi nič iné, iba to zobrať na vedomie, mať istý nadhľad nad mnohými skutočnosťami, ktoré sa dejú, a skôr sa sústrediť na to, aby sme sa bavili o problémoch krajiny a riešeniach,“ uviedla.

Kancelária Národnej rady SR však tvrdí, že sa neúspešní kandidáti pozývali aj v predchádzajúcich prípadoch okrem inaugurácie Andreja Kisku. Prečo však na Kiskovu inauguráciu nepozvali neúspešných kandidátov, to kancelária nevysvetlila. Práve pozvánka pre neúspešných kandidátov vyvolala najväčší rozruch.

„Navyše, keďže ide o slávnostnú schôdzu vedenú predsedom parlamentu, ktorý zároveň uznával kandidatúru všetkých uchádzačov o funkciu hlavy štátu, Kancelária NR SR považovala za správne, pozvať na slávnostnú schôdzu aj ich,“ doplnila Kancelária svoje dôvody. Úrad prezidenta inauguráciu v kompetencii nemá, tú organizuje výhradne Kancelária NR SR. „Inaugurácia je slávnostná schôdza Národnej rady, organizuje, platí ju a pozýva hostí Národná rada. Na inauguráciu prezidenta Andreja Kisku pozýval hostí predseda Národnej rady Pavol Paška,“ uviedol hovorca končiaceho prezidenta Roman Krpelan.

Daňo sa zúčastní, Harabin je otázny

Martin Daňo sa inaugurácie plánuje zúčastniť. Na sociálnej sieti uviedol, že ho Danko pozval a on to prijal. „Pán Danko ma pozval na slávnostnú inauguráciu prezidentky Zuzany Čaputovej. Veľmi sa tešíme všetci... Takže akcia Prezidentské voľby ešte neskončila. PS: Pozvánka ležala niekoľko dní v daždi v schránke, dúfam že ma pustia aj s vysušenou,“ napísal. Oslovili sme aj Štefana Harabina, no odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Róbert Švec sa takisto plánuje inaugurácie zúčastniť, a to aj napriek tomu, že má s Čaputovou rozdielne názory. „Pozvanie som prijal a inaugurácie sa zúčastním a to aj napriek tomu, že hodnotový svet Zuzany Čaputovej nie je mojím hodnotovým svetom, ale vážim si a akceptujem slobodné rozhodnutie Slovákov v prezidentských voľbách, ktorí rozhodli o tom, že novou hlavou nášho štátu bude Zuzana Čaputová,“ napísal pre Topky Švec. Akýkoľvek iný postoj v tejto veci by bol podľa neho prejavom môjho pohŕdania vôľou občanov nášho štátu. „A keďže si našich ľudí vážim, inaugurácie sa zúčastním,“ dodal. Ani józsef Menyhárt sa inaugurácie nezúčastní. „Bude s rodinou na dovolenke, ktorú zaplatil už dávnejšie,“ uviedla pre Topky hovorkyňa SMK Helena Fialová.

Bohumila Tauchmannová pozvanie odmietla. Dôvodom je plánovaná dovolenka. „Pozvanie som od predsedu NR SR dostala. Odpovedala som naň s poďakovaním, že v tom čase som mimo Slovenska,“ uviedla pre Topky Tauchmannová. „Už tento týždeň cestujem na dovolenku, kde budem písať knihu jednak z mojich osobných skúseností z kampane na prezidentku SR formou Talk Show a druhá časť bude román odohrávajúci sa na pozadí prezidentských volieb 2019 ako odraz politicko-spoločenskej klímy a kritiky našej doby,“ dodala.

Chmelár prehodnotil svoju účasť

Eduard Chmelár chcel pozvanie prijať, no potom si to rozmyslel. Dôvody uviedol na sociálnej sieti. „Túto pozvánku si veľmi vážim tak ako si vážim úrad hlavy štátu, preto som považoval za česť a povinnosť toto pozvanie prijať. Po dnešnom vyhlásení Zuzany Čaputovej v relácii TV Markíza Na telo musím svoju účasť prehodnotiť. Novozvolená prezidentka dala najavo, že jej je nemilé, že kancelária predsedu parlamentu pozvala aj „neúspešných kandidátov“,“ uviedol Chmelár.

Na jej mieste by svojich súperov na takejto udalosti privítal veľmi rád. „Aj v tomto je medzi nami zásadný rozdiel. Alebo minimálne v rozpore slov a činov, lebo prejavom novej kultúry v politike by mala byť aj určitá veľkorysosť k protivníkom. Takto kultúrne vojny nezastavíme,“ napísal. „Keďže však nerád chodím tam, kde nie som vítaný, rešpektujem aj postoj nastupujúcej hlavy štátu k jej súperom a jej potrebu cítiť sa na takejto slávnosti komfortne,“ dodal a pozvanie odmietol.

Medzi hosťami sú aj zástupcovia cirkvi či výsokých škôl

Medzi hosťami, ktorí sú na inauguráciu pozvaní, sú už tradične všetci poslanci parlamentu, spolu s predsedom a podpredsedami, končiaci prezident Andrej Kiska s manželkou, predseda vlády Peter Pellegrini spolu s podpredsedami vlády, vedúcim úradu vlády, ministrami a štátnymi tajomníkmi jednotlivých ministerstiev. Na zozname, ktorý majú Topky k dispozícii, sú všetci neúspešní kandidáti na prezidenta.

Okrem iného pozvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, predsedníčku Najvyššieho súdu Danielu Švecovú, podpredsedníčku Súdnej rady SR Lenku Praženkovú, predsedu NKÚ Karola Mitrík i členov Štátnej komisie pre voľby. Pozvánku dostali aj bývalí prezidenti Slovenska, eurokomisár Maroš Šefčovič, poslanci europarlamentu, predstavitelia úradov štátnej správy, šéf SIS Anton Šafárik, najvyšší predstavitelia generálneho štábu ozbrojených síl, policajného prezídia a prezident hasičského a záchranného zboru. Ďalej niektorí zástupcovia médií, sudcovia ústavného súdu, predsedovia samosprávnych krajov a primátori krajských miest. Ďalej sú to veľvyslanci krajín EÚ, predstavitelia cirkví, rektori vysokých škôl.

Most-Híd nesúhlasí s účasťou Daňa

Vládny Most-Híd nesúhlasí s pozvaním neúspešného prezidentského kandidáta Martina Daňa na inauguráciu novej prezidentky. Vyplýva to z vyjadrenia, ktorým strana reagovala na rozhodnutie Kancelárie Národnej rady SR pozvať neúspešných kandidátov vzhľadom na dodržanie tradície.

„Rozumieme argumentom Kancelárie NR SR. Napriek tomu si myslíme, že osoba, ktorá sa v minulosti vyhrážala novinárom aj politikom, ktorá sociálne siete zaplavuje svojimi konšpiračnými teóriami a bludmi, by nemala byť poctená účasťou na takom slávnostnom akte, akým je inaugurácia hlavy štátu,“ uviedol Most-Híd vo svojom stanovisku. Nazdáva sa, že Daňo by mal byť vyškrtnutý zo zoznamu.