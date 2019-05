Predkladanie klamlivých informácií do registra: Proces by mal byť overiteľný, tvrdí Žitňanská

Lucia Žitňanská

BRATISLAVA - Dobrovoľné vymazanie sa z registra partnerov verejného sektora by nemalo znamenať skončenie preverovania. Ak už raz niekto klamal pri predkladaní informácií do registra, proces by mal byť overiteľný. V rozprave k zákonu o registri partnerov verejného sektora to povedala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.