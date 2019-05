Trump by rád prišiel na Slovensko: Pellegrini musel čakať, FOTO medzi darmi bola pálka, kroj a noty

Rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bolo otvorené, príjemné, konštruktívne a priateľské. Po rokovaní s Trumpom to povedal premiér Peter Pellegrini. Dodal, že spolu strávili viac času, ako bolo pôvodne plánované. „Mali sme si čo povedať,“ dodal premiér.

Váži si, že americká delegácia bola zložená z vysokých predstaviteľov, čo podľa neho dosvedčuje, že nešlo len o zdvorilostnú návštevu. Potvrdil, že ho pozval na návštevu Slovenska. Trump by Slovensko rád navštívil.

Pálka, kroj a noty vojenských piesní

Pellegrini so sebou niesol aj dary pre Trumpovcov. Americkému prezidentovi daroval pálku. Dôvodom bol učiteľ na vojenskej akadémii a zároveň prvý tréner bejzbalu amerického prezidenta, ktorý pochádzal zo Slovenska z obce Klátova Nová Ves. Volal sa Teodor Dobiáš. Preto bola jedným z darov špeciálne ručne vyrobená bejzbalová pálka vo farbách trikolóry s jeho venovaním.

„Pre prvú dámu nesieme naozaj jeden krásny kroj zo stredného Slovenska. Veľmi ma však teší, že prezidentovi budeme môcť odovzdať aj jednu, špeciálne ručne a len pre tento účel vyrobenú bejzbalovú pálku vo farbách trikolóry, ktorá je teda vo farbách Spojených štátov, ako aj Slovenska s textom, ktorý mu bude navždy pripomínať, že jeho prvý tréner bejzbalu bol Slovák, a s venovaním predsedu vlády,“ uviedol Pellegrini.

Slovensko od Trumpa dostalo partitúru, teda noty vojenských piesní. Premiér informoval, že sa pokúsi urobiť kópiu z tejto partitúry a verí, že si aspoň nejakú pieseň naša vojenská hudba nacvičí.

Trump by na Slovensko prišiel rád

Na otázku, či príde na Slovensko, Trump odpovedal, že by jedného dňa rád prišiel. Podľa vlastných slov pozná veľa Slovákov, sú to „úžasní ľudia, dosahujú vynikajúce výsledky“. „Rád by som, je to krásna krajina,“ odpovedal Trump na otázku, či by prišiel na Slovensko.

Biely dom ocenil, že SR si plní záväzky

Spolu hovorili o obranných projektoch a členstve v NATO. Biely dom podľa Pellegriniho ocenil, že Slovensko si plní svoje záväzky. Pellegrini ocenil, že Trump je v otázkach spoločnej obrany priamy.

O navrhovanej dohode o obrannej spolupráci nehovorili – ani medzi štyrmi očami, ani v rámci plenárneho zasadnutia. Debatovali aj o migrácii. Podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý premiéra na ceste sprevádzal, sa Američania zaujímali aj o hodnotenie Slovenska pokiaľ ide o Ukrajinu.

Záväzok investovať dve percentá HDP do obrany dosiahneme v roku 2022, dva roky pred tým, ako sme si sami stanovili. „Modernizujeme našu armádu, kupujeme vaše stíhačky,“ povedal Trumpovi. To ocenil aj americký prezident. „Veľmi ma teší, že aj vy dosahujete veľmi dobré čísla v ekonomike. Na Slovensku sú úžasní ľudia. Náš vzťah nikdy nebol lepší. To, čo ste povedali, je pravda. Ste veľmi blízko k dosiahnutiu záväzku,“ povedal Trump.

Dôležité boli ekonomické témy

V rozhovore dominovali najmä témy obrany a bezpečnosti, posilňovanie transatlantickej spolupráce, obchodné vzťahy medzi USA a EÚ, ako aj investície a energetika. Podstatnú časť rozhovoru v3ak venovali aj ekonomickým témam. Hoci obchodná výmena rastie, nepríjemnou otázkou ostáva téma ciel a taríf na autá. „Pevne verím, že sme aspoň malou časťou mohli našimi argumentami rozhodnutia americkej administratívy ovplyvniť,“ povedal premiér na margo ciel na autá. Tvrdí, že Trump vyzeral prekvapený, keď mu hovoril o tom, aký by to mohlo mať dopad. Trump premýšľa nad zavedením ciel, tvrdí, že Európska únia sa k nim nespráva férovo.

Návšteva bola úspešná, som šťastný

„Rokovanie bolo príjemné. Necítil som sa ako nejaký premiér, ktorý sa tam prišiel pokloniť,“ opísal svoje pocity Pellegrini. Priznal, že pred rokovaním mal rešpekt. „Aj ja som len človek a išiel som sa stretnúť s najmocnejším mužom planéty. Ale tá nervozita sa vzhľadom na otvorenú a priateľskú atmosféru rýchlo rozplynula,“ pokračoval šéf slovenskej exekutívy. Je presvedčený, že aj slovenská delegácia zanechala príjemný pocit.

Na otázku, či to bola úspešná návšteva, odpovedal aj šéf slovenskej diplomacie. „Absolútne úspešná. Ja som šťastný,“ dodal. „Protokolárne išlo všetko podľa plánu, pôsobilo to prirodzene a nemal som pocit, že by som sa niekde násilne musel pobaviť,“ pokračoval v opise stretnutia premiér.

Strávili sme spolu dvakrát toľko času

„S pánom prezidentom sme v osobnom rozhovore vo veľmi priateľskej atmosfére strávili dvakrát toľko času, ako bolo pôvodne plánované. Veľmi má teší aj to, aká silná zostava bola dnes na strane USA, čo podčiarkuje, že išlo o naozaj dôležité stretnutie pre obe krajiny. S pánom prezidentom Trumpom a predstaviteľmi americkej administratívy som otvorene hovoril aj o tom, aký dopad by malo zavedenie ciel pre slovenskú ekonomiku a takisto pre ostatné automobilové krajiny strednej Európy,“ povedal po stretnutí.

Zdroj: Úrad Vlády SR



Osobný rozhovor medzi štyrmi očami predseda vlády Peter Pellegrini využil, aby s Donaldom Trumpom prediskutoval otázky bezpečnosti, nelegálnej migrácie, obchodu a tvorby pracovných miest v oboch krajinách. „Hovorili sme aj o situácii na Ukrajine a takisto som Donaldovi Trumpovi povedal pozíciu Slovenska a názor na budovanie plynovodu Nordstream 2.“

Hovorili o stíhačkách aj nezamestnanosti

Vývoj nezamestnanosti, ekonomická situácia, ale aj nákup amerických stíhačiek F-16 boli hlavné témy rozhovoru premiéra Petra Pellegriniho a amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Príbeh Slovenska je dnes úspešný. Rád by som sa za to poďakoval aj vám. A rád by som vám aj zagratuloval k vašej historickej nezamestnanosti,“ povedal Pellegrini počas prijatia v Oválnej pracovni s tým, že ak sa darí Amerike, darí sa aj Slovensku.

Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho dnes v Bielom dome vo Washingtone prijal prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. Stretnutiu, na ktorom sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton, poradca prezidenta pre obchod a priemysel Peter Navarro, námestník ministra obrany David Norquist a ďalší vyznamní členovia administratívy USA.

Trump hovoril s Putinom viac ako hodinu

Úvodné slovo malo podľa pôvodného plánu trvať tri až päť minút, nakoniec novinári smeli ostať v Oválnej pracovni viac ako 12 minút. Trump hovoril v piatok viac ako hodinu so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

Povedal to pred novinármi po stretnutí so slovenským premiérom. V telefonickom rozhovore diskutovali o dohode o jadrových zbraniach, konflikte vo Venezuele, Severnej Kórei a krátko aj o práve dokončenej správe špeciálneho prokurátora Roberta Muellera o zasahovaní Moskvy do prezidentských volieb v roku 2016. „Diskutovali o rozšírení terajšej jadrovej dohody, ako aj možnom začiatku novej, ktorá by zahŕňala aj Čínu,“ informovala hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

Nešpecifikovala, o ktorej zmluve hovorí. Terajšia strategická zmluva o jadrových zbraniach, označovaná ako Nový START, vyprší v roku 2021. Lídri podľa Sandersovej diskutovali tiež o zvýšení vzájomnej trhovej výmeny, Ukrajine a zmienenej Severnej Kórei a Venezuele. Spojené štáty zastávajú opačný postoj k dianiu vo Venezuele ako Rusko. Washington považuje znovuzvolenie Nicolása Madura za prezidenta za nelegitímne a ako dočasného prezidenta krajiny uznal opozičného lídra Juana Guaidóa. Moskva naopak podporuje Madura.