Opozícia sa zhodla: EÚ nám priniesla výhody, ale aj drahotu či rozvrat poľnohospodárstva

BRATISLAVA - Najväčšie výhody členstva Slovenska v Európskej únii (EÚ) sú spoločný trh, spoločná hranica, spoločná mena a eurofondy. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

„Aj vďaka spoločnému trhu je Slovensko automobilová veľmoc. Nikde inde sa nevyrobí viac aút na tisíc obyvateľov. Symbolickým vstupom do vyspelého sveta je schengenská zmluva. Do štyroch z piatich susedných krajín nepotrebujeme ani občiansky preukaz. Pri cestách do väčšiny krajín EÚ nemusia ľudia meniť peniaze, a čo je dôležité, vedia si porovnávať ceny," dodal Sulík s tým, že vďaka eurofondom sa mohli zmodernizovať železnice, školy či nemocnice. EÚ má však podľa neho aj nevýhody. Spoločný trh nám priniesol nekvalitné potraviny, eurofondy zas obrovskú korupciu. „Eurofondy sú od začiatku spájané s korupciou a škandálmi. Keď niekto počuje slovo eurofondy, ako prvé mu napadne slovo korupcia a až potom nejaký možný prínos," vysvetlil predseda SaS.

Európska únia nám dala podľa hnutia Sme rodina ukotvenie a potvrdenie, že patríme do západného civilizačného priestoru. Dala nám slobodu cestovania, právo na prácu v EÚ, bezpečnostnú ochranu a rovnako obrovský finančný stimul k obnove nášho štátu. „Zobrala nám veľmi veľa kompetencií, svoje zákony nadradila nad naše, čím sme sa stali z veľkej časti nesvojprávni. Podpisom Lisabonskej zmluvy sme stratili niektoré kompetencie. A priniesla nám drahotu, rozvrat nášho poľnohospodárstva. Myslíme si, že EÚ je dobrý projekt, len ho treba zreformovať," uviedol tlačový odbor Sme rodina.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je EÚ jedným z najúspešnejších príbehov v európskych dejinách. „Vďačíme jej predovšetkým za viac ako polstoročie mieru. Vstup do Európskej únie bol pre Slovensko a Slovákov historickým míľnikom. Dnes však opäť stojíme pred voľbou, aká bude Európska únia, či budeme smerovať k rozpadu, alebo k tvorivej spolupráci a vzájomnej pomoci," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v stanovisku, ktoré poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Slovensko sa členom EÚ stalo pred 15 rokmi 1. mája 2004. Jej súčasťou sa vtedy stali aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Nášmu členstvu v Únii priamo predchádzal niekoľkoročný proces, ktorý vyvrcholil dohodou lídrov Únie na summite v Kodani v decembri 2002 o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami. Rozhodli, že k vtedajším 15 štátom Únie sa pripoja: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Ešte pred tým, v máji 2003, podporili naše členstvo v Únii občania SR v referende o vstupe SR do EÚ. Na referende sa za členstvo v EÚ vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov, pričom voličská účasť dosiahla 52,15 percenta.