Banskobystrický primátor si môže vydýchnuť: Polícia obvinila muža, ktorý ho prenasledoval

Ján Nosko

Zdroj: SITA/Peter Rusko

BANSKÁ BYSTRICA - Muž, ktorý dlhší čas prenasledoval banskobystrického primátora Jána Noska i jeho rodinu, skončil cez víkend v rukách polície. Zadržali ho po tom, ako sa primátorovi v sobotu (9. 3.) počas rodinného obeda dobýjal do bytu, vyzváňal a zúrivo kopal do dverí. Skôr než prišli policajti, do zvončeka mu zapichol nôž ako výstrahu a ušiel. Okolnosti incidentu zverejnil v nedeľu (10. 3.) na sociálnej sieti Nosko.