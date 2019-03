Lajčák upozornil ruskú ambasádu: Neprináleží im komentovať, kto zastáva ústavnú funkciu

BRATISLAVA – Slovensko dostalo nótu veľvyslanectva Ruskej federácie, v ktorej kritizovali výroky štátneho tajomníka ministerstva obrany za Most-Híd Róberta Ondrejcsáka, pripravuje naň odpoveď. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Ruská ambasáda reaguje na Ondrejcsákove názory publikované v denníku Sme a pýta sa, či je to oficiálna pozícia krajiny. „My pripravujeme odpoveď, v ktorej povieme, že nie sú, ale zároveň tá posledná veta, to veľvyslanectvo prekročilo normy slušného správania. Absolútne im neprísluší komentovať, kto zastáva ústavnú funkciu a to bude súčasťou našej odpovede,“ povedal Lajčák.

Ruské veľvyslanectvo dnes na facebookovej stránke na adresu Ondrejcsáka napísalo, že keď je v takej funkcii, slovenská verejnosť sa nemôže cítiť bezpečne. „Buď pre svoju do neba volajúcu nekompetentnosť alebo v dôsledku zámerného skreslenia faktov pán štátny tajomník, využívajúc vlastné výmysly a domnienky, vyhlasuje Rusko a Európu za „nepriateľov“ a tak sa snaží poškodiť tradične priateľské vzťahy medzi národmi našich krajín. A toto je už naozaj nebezpečné. Domnievame sa, že kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne,“ napísalo veľvyslanectvo.