Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit Európskej rady. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„V belgickej metropole budú lídri dvadsaťsedmičky diskutovať o transatlantických vzťahoch. Mimoriadny summit zvolal predseda Európskej rady António Costa a začne sa o 19.00 h,“ priblížili z úradu vlády. Costa pred pár dňami informoval, že vo štvrtok večer sa lídri členských krajín Európskej únie zídu na mimoriadnom summite pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiace s Grónskom.