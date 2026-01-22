Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!

ZLÍN - Rodinné stretnutia bývajú príjemné, no ich priebeh sa môže zvrtnúť, ak to niekto preženie s alkoholom. Niečo podobné sa odohralo v českom Zlíne, kde museli policajné jednotky nabehnúť do jedného z bytov. Ukázalo sa, že syn v amoku napadol vlastnú matku a poranil ju priamo na tvári. Príslušníci však zistili aj ďalšie smutné detaily.
Prípad na svojom webe tydenikpolicie.cz popísala česká polícia.
Do potýčky, pri ktorej tiekla krv a zasahovala hliadka Mestskej polície Zlín aj posádka zdravotníckej záchrannej služby, vyústila nedeľná návšteva dospelého syna u svojej matky. "Krátko pred ôsmou hodinou večernou v nedeľu 18. januára 2026 prijalo stále operačné centrum mestskej polície Zlín oznámenie od 51-ročnej ženy zo Zlína, ktorá uviedla, že má v mieste bydliska problémy so svojím synom," spresnila polícia.
Na miesto prišla motorizovaná hliadka z Útvaru hliadkovej služby. Situáciu, ktorej náhle čelili, sa nepopisuje ľahko. Polícia bola na mieste o necelých desať minút. Skontaktovali sa s 29-ročným mužom z Otrokovíc, ktorý uviedol, že nepotrebuje políciu, ale záchrannú službu pre svoju zranenú mamu.
"Dotyčná bola poranená na tvári a krváca z tržnej rany nad okom. Ako sama uviedla, zranenie jej spôsobil jej syn, ktorý sa po ukončení návštevy necítil na odchod. Situácia potom rýchlo prerástla na fyzickú potýčku, pri ktorej mal logicky navrch silnejší muž. Ten sa tiež priznal k tomu, že ju pri hádke udrel otvorenou dlaňou do tváre," pokračovala polícia.
V byte sa popíjal alkohol, incident neuzavrú len tak
Nakoniec dorazila aj zdravotnícka záchranná služba a strážnici u oboch aktérov vykonali aj orientačné vyšetrenie na detekciu alkoholu v dychu. "To preukázalo v prípade muža na 3,5 promile, u jeho matky potom hodnotu iba o tri desatiny nižšiu. Zranená žena bola následne transportovaná sanitným vozidlom do krajskej nemocnice," vysvetlili policajti.
"Incident medzi rodinnými príslušníkmi bude mať dohru pred správnym orgánom, kde bude v prípade súhlasu postihnutej osoby prerokovaný ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V prípade, že taký súhlas daný nebude, správny orgán vec odloží," uzavreli.