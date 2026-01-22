Ako totálny blázon! VIDEO Muž sa rútil Novými Zámkami stredom cesty: Na priechode takmer zrazil skupinu detí

NOVÉ ZÁMKY – K obrovskej tragédii chýbali doslova sekundy. Šofér v Nových Zámkoch takmer počas svojej zbesilej jazdy mestom zrazil skupinu detí, ktoré prechádzali cez cestu. V poslednej chvíli ich zachránil mestský policajt.
Vyzeralo to na ráno, ako každé iné. Muž v stredu okolo pol ôsmej ráno viedol tri deti cez priechod pre chodcov. Namierené mali k Základnej škole Mostná. V tom sa k nim však prihnalo čierne Audi jazdiace stredom cesty závratnou rýchlosťou. Chýbali sekundy, aby ich auto všetkých štyroch zmietlo. Našťastie sa v tom čase na mieste nachádzal jeden z mestských policajtov, ktorí denne dohliadajú na premávku v blízkosti miestnych základných škôl, Miloš Štrba. Ten si zachoval duchaprítomnosť a deti v poslednej chvíli z cesty odstrčil. „Počul som zvuk auta, zakričal som na nich, aby stáli a rukou som deti odstrčil dozadu. Vodič preletel zhruba pätnásť centimetrov od mojich nôh," opísal incident pre denník Sme. Podľa mestských policajtov musel ísť dotyčný rýchlosťou minimálne 110 kilometrov za hodinu.
To však nie je celý príbeh. Zbesilú jazdu šoféra zachytili kamery. Na záberoch je vidieť, ako sa čierne auto rúti frekventovanou ulicou v plnej premávke doslova stredom cesty. O niekoľko desiatok metrov ďalej prišla zrážka s druhým autom. "Letel ako počas naháňačky vo filme. Vôbec nebrzdil. Prešiel do protismeru a na križovatke čelne narazil do pani, ktorá odbáčala z Gogoľovej," opísal Štrba. "Z doposiaľ nezistených príčin čelne narazil do oprotiidúcej Škody Octavia a následne z miesta dopravnej nehody odišiel na neznáme miesto," uviedol krajský policajný hovorca Tomáš Havetta. Obe autá sa pri zrážke poškodili.
Vodičke za volantom škodovky dali policajti fúkať s negatívnym výsledkom, našťastie sa jej počas nehody nič vážne nestalo. Muž na Audi však na svojom vozidle cúvol a z miesta ušiel. Za mestom mal však znova havarovať a skončil v rukách štátnych policajtov. Auto našli mimo cesty medzi obcami Komjatice a Rastislavice. Muža podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom a skončil v opatere lekárov.