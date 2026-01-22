Dánsky europoslanec už totálne stratil nervy: Trumpovi poslal vulgárny odkaz priamo v parlamente!

ŠTRASBURG - Napätie okolo Grónska eskaluje. Počas búrlivej debaty v Európskom parlamente zazneli slová, ktoré v rokovacej sále nemajú obdoby. Dánsky europoslanec Anders Vistisen sa ostro pustil do amerického prezidenta Donalda Trumpa a v priamom prejave mu poslal vulgárny odkaz. Reagoval tak na Trumpove opakované vyhlásenia o záujme USA získať strategické arktické územie.
Informuje o tom Fox News. Incident sa odohral počas diskusie o bezpečnosti v Arktíde a záujme Spojených štátov o Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska. Na zverejnených záberoch je vidieť, ako 38-ročný europoslanec Anders Vistisen priamo reaguje na dlhodobé Trumpove snahy o získanie územia.
„Poviem to slovami, ktorým by ste mohli rozumieť: pán prezident, choďte do p*dele,“ (anglicky výraz f--- off, pozn. redakcie) vyhlásil Vistisen, čím okamžite porušil rokovací poriadok parlamentu. Predtým zdôraznil, že Grónsko nie je na predaj, a to za žiadnych okolností.
Na jeho slová okamžite reagoval podpredseda Európskeho parlamentu Nicolae Ștefănuță, ktorý vystúpenie prerušil. „Prepáčte, kolega, toto je v rozpore s našimi pravidlami,“ upozornil europoslanca. „Máme jasne stanovené pravidlá týkajúce sa nadávok a nevhodného jazyka v tejto rokovacej sále. Je to neprijateľné, aj keď môžete mať silné politické postoje,“ dodal.
Kým v Štrasburgu lietali nadávky, Donald Trump sa v rovnakom čase v švajčiarskom Davose snažil o diplomatickejší tón. Po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil, že dosiahli „rámcovú dohodu“ o budúcnosti Arktídy.