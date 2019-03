Reakcie na list ruského veľvyslanectva: Je to drzosť, opozícia stojí za tajomníkom Ondrejcsákom

Včerajšia reakcia veľvyslanectva bola smerovaná voči tvrdeniam v komentujúcom článku Róberta Ondrejcsáka, ktorý ako štátny tajomník uviedol, že anexia Krymu bola nezákonná a uvádza to ako fakt. Veľvyslanectvo následne v otvorenom liste na sociálnej sieti Ondrejcsáka označilo za človeka, ktorý skresľuje fakty a snaží sa o poškodenie priateľských vzťahov s Ruskom.

"Buď pre svoju do neba volajúcu nekompetentnosť alebo v dôsledku zámerného skreslenia faktov pán štátny tajomník, využívajúc vlastné výmysly a domnienky, vyhlasuje Rusko a Európu za „nepriateľov“ a tak sa snaží poškodiť tradične priateľské vzťahy medzi národmi našich krajín. A toto je už naozaj nebezpečné. Domnievame sa, že kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne," uzavrelo list veľvyslanectvo.

Z opozičnej strany zareagovala strana Sloboda a Solidarita. „Zavanuli z toho staré časy, keď ruskí súdruhovia nemilosrdne vnucovali svoju vôľu občanom v Československu. Táto epocha neslobody našťastie skončila,“ uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Klus považuje anexiu za súčasť vojny

„Anexiu Krymu považujeme za súčasť vojny na východnej Ukrajine, ktorú ruská vláda podporuje materiálne i politicky. Cieľom tejto vojny je destabilizovať Ukrajinu, a tým brániť jej politickému, ekonomickému i vojenskému začleneniu sa k Západu,“ tvrdí poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Reakciu uzavreli tým, že očakávajú, že slovenská vláda, osobitne ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, zareaguje na stanovisko ruského veľvyslanectva adekvátne – z pozície suverénneho štátu, v ktorom sa ctí sloboda slova a názoru. „Vláda by si mala zároveň posvietiť na počet pracovníkov ruského veľvyslanectva a zabezpečiť jeho rozumné proporcie aj vzhľadom na zastúpenie slovenských diplomatov v Moskve,“ zakončili liberáli.

Beblavý hovorí o drzosti, Štefunko chce vymeniť vládu

“Naším cieľom je zmeniť spôsob vládnutia na Slovensku a vymeniť súčasnú vládu. Ale to neznamená, že budeme tolerovať neprijateľné vyjadrenia cudzích diplomatov o oficiálnych predstaviteľoch Slovenskej republiky,” zdôraznil predseda PS Ivan Štefunko.

Ruská propaganda sa podľa liberálov veľmi snaží vykresliť pripojenie Krymu k Rusku ako akt, na ktorý mala ruská vláda priam historické právo. V skutočnosti to bola len anexia na spôsob vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, ktorou ruská vláda porušila medzinárodné právo i zásady dobrého susedského spolunažívania s Ukrajinou.

“Žiaľ, táto drzosť je aj dôsledkom spochybňovania silného postavenia Slovenska v EÚ a v NATO zo strany súčasnej vládnej väčšiny,” povedal líder SPOLU Miroslav Beblavý. Dodal, že predseda parlamentu Andrej Danko by sa pri cestách na východ nemal klaňať predstaviteľom Kremľa. Ale pripomínať im, že Slovensko je už 26 rokov suverénna samostatná krajina.

Pridalo sa OĽaNO

Kritikou nešetrilo ani OĽaNO. Strana sa vyjadrila cez svojho tieňového ministra obrany Jaroslava Naďa. "To, čo si dovolilo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, to prekonalo všetky rámce na štandardnú diplomatickú prácu cudzieho štátu v akejkoľvek krajine. Je to nehorázne miešanie sa do vnútorných záležitostí SR a pre diplomatickú komunikáciu je to neprípustné. Reakcia vlády SR musí byť jasná. Vyzývame vládu SR na jasné stanovisko voči predstaviteľom ruskej diplomacie v SR. Keby slovenský diplomat toto napísal či povedal v Rusku, mal by presne 48 hodín na odchod z krajiny," uviedol Naď.