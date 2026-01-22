Vo Viedni našli mŕtvu seniorku v domove dôchodcov, zrejme ju niekto zavraždil

VIEDEŇ - V rakúskom domove dôchodcov našli mŕtvu 87-ročnú seniorku, ktorú zrejme niekto zavraždil. Okolnosti nálezu naznačovali možné cudzie zavinenie, preto polícia nariadila súdnu pitvu. Tá jednoznačne potvrdila, že išlo o vraždu, informuje dnes web rakúskeho rozhlasu a televízie ORF.
Ženu našli ležať v jej izbe na posteli v súkromnom opatrovateľskom dome vo viedenskej mestskej štvrti Döbling. Okolnosti jej nálezu neukazovali na jednoznačnú násilnú smrť, boli však natoľko podozrivé, že sa polícia rozhodla pre pitvu. Tá následne jednoznačne potvrdila, že išlo o vraždu. Vyšetrovanie preto prevzal krajský kriminálny úrad. Polícia nezverejnila presnú príčinu úmrtia a s ohľadom na ďalšie vyšetrovanie nechcela poskytnúť bližšie detaily, píše ORF.