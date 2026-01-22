Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC.

Nominácie na Oscara 2026 Zobraziť galériu (3)
Nominácie na Oscara 2026 (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Nominácie na najprestížnejšie filmové ocenenie roka dnes uzreli svetlo sveta. A neboli by to Oscari, keby so sebou nepriniesli šokujúce oznámenia, neočakávané zvraty a prekvapivé odhalenia. Filmoví fanúšikovia sú v pomykove. Neuhádnete, ktorý film dostal najviac nominácii a ktorého favorita úplne odignorovali.

Vyhlásenie nominácií 98. ročníka odovzdávania Oscarov prinieslo mnoho nečakaných správ. V prvom rade, hororový film Hriešnici získal rekordných 16 nominácií, čím prekonal doterajšie historické maximum. 14, doteraz najviac nominácii získali filmy Všetko o Eve (1950), Titanic (1997) a La La Land (2016).

Dráma s bluesovými prvkami, ktorá sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia na segregovanom juhu Spojených štátov, od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu. Hrišnikom nechýba ani nominácia na najlepšieho herca pre Michaela B. Jordana, ktorý stvárnil dvojčatá bojujúce proti nadprirodzeným silám a rasistom. Je to preňho vôbec prvá oscarová nominácia.

13 nominácií získala americká akčná dráma Jedna bitka za druhou od režiséra Paula Thomasa Andersona, vrátane nominácie pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom. Zhodne po deväť nominácií získali snímky Frankenstein (réžia Guillermo del Toro), Veľký Marty (réžia Josh Safdie) a Citová hodnota (réžia Joachim Trier). Historická životopisná dráma Hamnet (réžia Chloé Zhaová) si zabezpečila osem nominácií, no tá najočakávanejšia, za najlepšieho herca, ktorým mal byť oslavovaný Paul Mescal, mu chýba.

Medzi hlavné prekvapenia oscarových nominácii patrí tiež fakt, že film Wicket: For Good nezískal žiadnu nomináciu napriek tomu, že bol považovaný za istého favorita. Nominácie sa tým pádom neušli ani herečkám Ariane Grande a Cynthii Erivo, ktorých mená sa považovali za samozrejmé. Sklamaní ostali aj veteráni George Clooney a Adam Sandler, ktorí sa nedočkali nominácie za film Jay Kelly.

Naopak, nominácie priniesli veľké prekvapenie a radosť herečke Kate Hudson. Tá získala nomináciu na najlepšiu herečku po 25 rokoch. V roku 2001 získala nomináciu na najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe za film Na pokraji slávy. Hlavná rola vo filme Song Sung Blue, inšpirovanom skutočným príbehom hudobnej dvojice Lightning a Thunder, je pre ňu absolútne prelomová. 

Slávnostné odovzdávanie Oscarov sa uskutoční 15. marca v Dolby Theatre v Los Angeles. Galavečer bude opäť moderovať americký komik Conan O'Brien a po prvýkrát nebude uvedené v žiadnej televízii, ale len na internete.

Viac o téme: OscarsNominácie na OscaraFilmová akadémiaFilmový sviatok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Franz film
Film Franz kraľuje Českému levovi! Moderovať bude exotická kráska z Hollywoodu: Nie je úplne neznáma
Zahraniční prominenti
Joachim Trier
Európske Oscary poznajú svojich víťazov: Absolútny triumf TOHTO filmu!
Zahraniční prominenti
Zlaté glóbusy sú rozdané:
Zlaté glóbusy sú rozdané: Udeľovanie ovládli Jedna bitka za druhou a Hamnet... Toto sú mená víťazov!
Zahraniční prominenti
Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania
Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania cien už viac v televízii NEUVIDÍTE!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie výstavy Tajomstvo pokladu mincí z Pinkových Kračian
Otvorenie výstavy Tajomstvo pokladu mincí z Pinkových Kračian
Správy
Modernizácia železničného uzla Žilina bola ukončená
Modernizácia železničného uzla Žilina bola ukončená
Správy
Takalik Abaj - predkolumbovské archeologické nálezisko v Guatemale
Takalik Abaj - predkolumbovské archeologické nálezisko v Guatemale
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Protest študentských platforiem Študentstvo
Študenti vychádzajú do ulíc: FOTO V Bratislave a Žiline protestujú proti krokom vlády
Domáce
Mininster životného prostredia SR
Envirorezort podpísal memorandum o spolupráci: Zefektívni plánovanie a výstavbu na Slovensku
Domáce
Premiér Fico odletel do
Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady
Domáce
Vysoké pokuty za parkovanie v Bratislave: Ministerstvo vnútra pripúšťa diskusiu o znížení
Vysoké pokuty za parkovanie v Bratislave: Ministerstvo vnútra pripúšťa diskusiu o znížení
Bratislava

Zahraničné

Rodinné stretnutie sa zmenilo
Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko označilo nemecké obvinenia zo špionáže za smiešne, prisľúbilo odvetu
Zahraničné
Ilustračné foto
Vo Viedni našli mŕtvu seniorku v domove dôchodcov, zrejme ju niekto zavraždil
Zahraničné
Dánsky europoslanec už totálne
Dánsky europoslanec už totálne stratil nervy: Trumpovi poslal vulgárny odkaz priamo v parlamente!
Zahraničné

Prominenti

Nominácie na Oscara 2026
Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC.
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu Six
Premiéra muzikálu Six: Fašiangová s famíliou a... Toto je Bernasovskej dcéra? Úplná podoba!
Domáci prominenti
FOTO Monika Jákliová
IDENTITA Jákliovej (†31) snúbenca ODHALENÁ: Týmito slovami sa lúči muž, ktorý si získal jej srdce!
Domáci prominenti
Alexander Skarsgård
Je sexi Tarzan v skutočnosti gay? Alexander Skarsgård prehovoril o svojej orientácii!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Obsah železa, horčíka, fosforu
Obsah železa, horčíka, fosforu či vitamínu B pečením v tejto strukovine nezmeníte: Navyše znižuje LDL cholesterol!
vysetrenie.sk
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou:
ZÁHADNÉ svetlo nad cestou: V oblasti s hláseniami UFO sa objavila žiariaca špirála! Návšteva z vesmíru?
Zaujímavosti
Cvičil len jeden sval!
Zarážajúci experiment: Trénuje výhradne jeden sval a odmieta prestať! Pozrite sa, čo to urobilo s jeho telom
Zaujímavosti
Nádhera pri Kremnici: Na
Nádhera pri Kremnici: Na Skalke vznikol 20-metrový ľadopád
dromedar.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Dokončili najväčšiu železničnú investíciu: Takto vyzerá najmodernejšia stanica na Slovensku! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Trump založil Radu mieru: Orbán v prvej línii, Putin sľubuje miliardu a Slovensko bez pozvánky! (foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump otočil. Žiadne nové clá na Európu a o Grónsku sa bude rokovať! (video+foto)
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!
Na ruku či doživotný dôchodok? Pozrite si, ako sa rozhodli sporitelia v druhom pilieri a aké sú ich penzie!

Šport

Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Kuzminovej syn nepôjde na ZOH: Zväz reaguje na články a verejné vyjadrenia, spomenul aj Nasťu
Lyžovanie
VIDEO Wawrinkovi sa podarilo niečo, čo nedokázal nikto od roku 1978: Možno si dám pivo, zaslúžim si
VIDEO Wawrinkovi sa podarilo niečo, čo nedokázal nikto od roku 1978: Možno si dám pivo, zaslúžim si
Muži
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Nečakané komplikácie v Turecku: Spartak Trnava nemohol dohrať prípravný zápas
Niké liga
FC Viktoria Plzeň – FC Porto: Online prenos zo 7. kola Európskej ligy
FC Viktoria Plzeň – FC Porto: Online prenos zo 7. kola Európskej ligy
Európska liga

Auto-moto

Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Open office vás ničí? Tieto triky vám vrátia sústredenie aj výkon (a fungujú okamžite)
Prostredie práce
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Utrácate peniaze, ktoré ešte nemáte? Kreditná karta je tichý nepriateľ vašej výplaty
Rady, tipy a triky
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Diplom už nestačí. Trh práce sa mení rýchlejšie než školy stíhajú učiť
Trendy na trhu práce
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Získaj prácu

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Brioška – nadýchaný domáci recept
Brioška – nadýchaný domáci recept
Buchty a šišky
Ako zahustiť guláš zápražkou? Klasický postup, ktorý vás nesklame
Ako zahustiť guláš zápražkou? Klasický postup, ktorý vás nesklame
Rady a tipy

Technológie

Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
Android
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Filmy a seriály
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Vesmír
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
Veda a výskum

Bývanie

Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!

Pre kutilov

Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky
Partnerské vzťahy
Vzťahy, ktoré fungujú len v určitých životných fázach: Prečo majú niektoré lásky "dátum spotreby"?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodinné stretnutie sa zmenilo
Zahraničné
Rodinné stretnutie sa zmenilo na KRVÁK: Muž (29) zaútočil na vlastnú matku (51), tiekol aj alkohol!
Dánsky europoslanec už totálne
Zahraničné
Dánsky europoslanec už totálne stratil nervy: Trumpovi poslal vulgárny odkaz priamo v parlamente!
Ako totálny blázon! VIDEO
Domáce
Ako totálny blázon! VIDEO Muž sa rútil Novými Zámkami stredom cesty: Na priechode takmer zrazil skupinu detí
Francúzske námorníctvo zadržalo tanker
Zahraničné
Francúzsko zasiahlo proti ruskej tieňovej flotile: Macron oznámil zadržanie tankera v Stredozemnom mori

Ďalšie zo Zoznamu