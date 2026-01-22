Film so 16 nomináciami prekonal oscarový rekord: Je to HOROR! Tromfol aj TITANIC.

LOS ANGELES - Nominácie na najprestížnejšie filmové ocenenie roka dnes uzreli svetlo sveta. A neboli by to Oscari, keby so sebou nepriniesli šokujúce oznámenia, neočakávané zvraty a prekvapivé odhalenia. Filmoví fanúšikovia sú v pomykove. Neuhádnete, ktorý film dostal najviac nominácii a ktorého favorita úplne odignorovali.
Vyhlásenie nominácií 98. ročníka odovzdávania Oscarov prinieslo mnoho nečakaných správ. V prvom rade, hororový film Hriešnici získal rekordných 16 nominácií, čím prekonal doterajšie historické maximum. 14, doteraz najviac nominácii získali filmy Všetko o Eve (1950), Titanic (1997) a La La Land (2016).
Dráma s bluesovými prvkami, ktorá sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia na segregovanom juhu Spojených štátov, od režiséra Ryana Cooglera získala nominácie takmer vo všetkých možných kategóriách vrátane najlepšieho filmu. Hrišnikom nechýba ani nominácia na najlepšieho herca pre Michaela B. Jordana, ktorý stvárnil dvojčatá bojujúce proti nadprirodzeným silám a rasistom. Je to preňho vôbec prvá oscarová nominácia.
13 nominácií získala americká akčná dráma Jedna bitka za druhou od režiséra Paula Thomasa Andersona, vrátane nominácie pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom. Zhodne po deväť nominácií získali snímky Frankenstein (réžia Guillermo del Toro), Veľký Marty (réžia Josh Safdie) a Citová hodnota (réžia Joachim Trier). Historická životopisná dráma Hamnet (réžia Chloé Zhaová) si zabezpečila osem nominácií, no tá najočakávanejšia, za najlepšieho herca, ktorým mal byť oslavovaný Paul Mescal, mu chýba.
Medzi hlavné prekvapenia oscarových nominácii patrí tiež fakt, že film Wicket: For Good nezískal žiadnu nomináciu napriek tomu, že bol považovaný za istého favorita. Nominácie sa tým pádom neušli ani herečkám Ariane Grande a Cynthii Erivo, ktorých mená sa považovali za samozrejmé. Sklamaní ostali aj veteráni George Clooney a Adam Sandler, ktorí sa nedočkali nominácie za film Jay Kelly.
Naopak, nominácie priniesli veľké prekvapenie a radosť herečke Kate Hudson. Tá získala nomináciu na najlepšiu herečku po 25 rokoch. V roku 2001 získala nomináciu na najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe za film Na pokraji slávy. Hlavná rola vo filme Song Sung Blue, inšpirovanom skutočným príbehom hudobnej dvojice Lightning a Thunder, je pre ňu absolútne prelomová.
Slávnostné odovzdávanie Oscarov sa uskutoční 15. marca v Dolby Theatre v Los Angeles. Galavečer bude opäť moderovať americký komik Conan O'Brien a po prvýkrát nebude uvedené v žiadnej televízii, ale len na internete.
