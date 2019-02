Iniciatíva poľnohospodárov oznámila, že na Kysuciach objavila ďalšiu "Roškovú"

Zástupcovia iniciatívy to uviedli po piatkovom stretnutí s námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym. "Je to to isté, čo bolo na východe," povedal zástupca farmárov Patrik Magdoško. Narážal tým na informácie, podľa ktorých mala exposlankyňa Smeru Ľubica Rošková poberať agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje, dokonca aj na také absurdné plochy ako dedinské letisko.

Podľa Magdoška ide o klasický spôsob ako zlikvidovať malých farmárov v danom regióne. Veľká firma vytvorí päť malých firiem, ktoré križujú malých farmárov. Tým sa tak stopnú dotácie. Vytláčajú malých farmárov z polí. "Tie Kysuce sú v katastrofálnom stave," zhodnotil. Križovanie v praxi znamená, že dvaja žiadatelia chcú poberať dotácie na tú istú pôdu, žiadajú o tie isté peniaze.

Farmári na stretnutí s námestníkom upozornili na celú schému, ako tento problém v regióne funguje. Konkrétnu osobu však vzhľadom na vyšetrovanie zatiaľ nechcú menovať. Magdoško informoval o prípade, keď v rámci križovania dostali pokutu obe strany sporu, pre väčšiu firmu to však nebola taká záťaž ako pre malého poľnohospodára. Iniciatíva poľnohospodárov chce, aby sa generálna prokuratúra pýtala Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), prečo to tak funguje. "Nech všetci tlačíme na to, aby sa tento systém ozdravil," dodal.

Farmári Šufliarskeho informovali aj o tom, že PPA v rozpore so zákonom vedie správne konania tak, že ak veľký farmár, ktorý nemá právne tituly na pôdu, zakrižuje malého farmára, ten nemá možnosť pozrieť sa do zložky veľkého farmára. Podľa poľnohospodára Františka Oravca by sa mali vedieť vzájomne skontrolovať obe strany.

Farmári sa na stretnutí s námestníkom chceli oboznámiť s prípadmi, ktoré pred rokom postúpili na Generálnu prokuratúru SR. Zaujímalo ich, ako prebieha šetrenie a aký nastal posun. Po stretnutí sa vyjadrili sa aj k záverečnej správe europoslancov, ktorí kontrolovali situáciu v slovenskom agrosektore. Europoslanci podľa nich potvrdili, že mali pravdu a systém je nastavený zle.