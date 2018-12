Saková: Výberové konanie na post prezidenta polície vyhlásime do 15. februára

Denisa Saková

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Výberové konanie na post policajného prezidenta vyhlási Ministerstvo vnútra (MV) SR do 15. februára 2019. Šéfka rezortu Denisa Saková (Smer-SD) predpokladá, že nový policajný prezident a riaditeľ inšpekčnej služby by mohli byť menovaní do leta nasledujúceho roka. Povedala to v rozhovore.