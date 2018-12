Kollár: Po voľbách budeme rokovať s každým, nechceme však s každým vládnuť

"Ja budem po voľbách rokovať s každou parlamentnou politickou stranou. Budem sedieť s Kotlebom, so Smerom aj so Sulíkom. Ale vládnuť s tým, čo dnes predstavuje Smer-SD a SNS, si predstaviť neviem. Ale zároveň sme presvedčení, že v oboch stranách je dostatok kvalitných a slušných ľudí, ktorí ale v súčasnosti nedostávajú šancu," poznamenal.

Kollár si nevie predstaviť ani vládu s ĽSNS. "Aspoň kým nevysvetlia určité veci. Nepočul som ich názor na holokaust. Nevysvetlili, že na jednej strane velebia Slovenský štát, ktorý vznikol vďaka Hitlerovi, pričom ten Slovanov považoval za podradný národ. Ja sa ako podradný človek necítim a Kotleba sa nevyjadril, ako sa cíti on. Musia sa jasne vykryštalizovať a kým toto nevysvetlia, nie sme s nimi ochotní ísť do vlády," deklaroval.

Podľa Kollára je práve ĽSNS, ale aj SNS, pre hnutie Sme rodina najväčšou konkurenciou v boji o voliča. "Ale je to druhotná konkurencia. Naši voliči by nešli voliť Kotlebu, jeho voliči by možno len v malom percente išli voliť nás. Konkurenciou sme, lebo ak stráca voličov Smer-SD a SNS, idú k nám alebo k ĽSNS. Bojujeme teda o ten istý tanier, medzi sebou si ich ale neberieme," ozrejmil.

Niekdajší postoj hnutia, ktoré odmietalo ísť priamo do vlády, už podľa Kollára neplatí. "To platilo, keď sme boli nová strana. Ja osobne do exekutívy ísť nechcem, chcem ostať v parlamente. Ale Sme rodina má záujem o niektoré ministerstvá, to znamená, že do vlády chceme ísť. Našou prioritou je ukázať, že je možné riadiť rezorty bez káuz, škandálov a zlodejín," konštatoval.

V roku 2018 sa preferencie Sme rodina pohybovali okolo deviatich percent, Kollár je zatiaľ spokojný. "Dnes je politik pejoratívne slovo. Dôvera sa dá rýchlo stratiť a ťažko sa nadobúda. My za tri roky, čo sme v politike, nemáme žiadnu kauzu. Vyťahujú na mňa len 20 rokov staré veci, ktoré som už stokrát vysvetlil. To, čo sme voličom sľúbili, do bodky plníme. Napríklad naše sociálne návrhy v súčasnosti preberá Smer-SD, ale napriek tomu, že nám ich 'kradnú', ich podporíme, lebo pomôžu ľuďom. A to volič vidí," myslí si.

Kollárovým cieľom je, aby volebný zisk Sme rodina bol dvojciferné číslo. "Každá strana, ktorá ide do boja o parlament, musí mať za cieľ vyhrať voľby. Že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, to sú len také kecy. Nie. Dôležité je vyhrať, účasť sa veľmi neráta. Ak nejdete do boja s tým, že chcete byť prvý, nemáte šancu byť ani tretí. Jasné, že máme ambíciu urobiť čo najlepší výsledok a vyhrať voľby. To je jasná vec," povedal.

Na margo súčasnej situácie poznamenal, že nové strany Progresívne Slovensko a Spolu rastú a voliči sa pohli. "Smer-SD z pôvodných percent, ktoré získal v posledných voľbách, stratil. A má veľa voličov, ktorí v súčasnosti nie sú pevne rozhodnutí, koho budú voliť. Ja v súčasnosti Smer-SD odhadujem na 17 až 18 reálnych percent. Naozaj sa tu uvoľnilo 200.000 voličov," dodal.