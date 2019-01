Ministerstvo športu a cestovného ruchu je výborná myšlienka, myslí si strana Sme rodina

"Je treba dať tejto téme náležitú vážnosť," myslí si Kollár. Podľa hnutia práve posledná kauza trénera hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernesta Bokroša ukázala, aký zvrátený systém tu dlhodobo máme. "Rodiny sa zadlžujú, predávajú majetky, len preto, aby ich deti mohli vo svete športu preraziť," povedal Kollár.

Líder Sme rodina zároveň vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby sa situáciou v športe začal zaoberať. "Musíme si uvedomiť, že čo dnes zasejeme, budú žať naše deti. Ak to nespravíme, žiadnu úrodu neuvidia. Preto som presvedčený, že takéto ministerstvo by malo vzniknúť. Ak to necháme takto, že si bude športovať len pár vyvolených, nikam sa nedostaneme," myslí si. O vytvorení ministerstva športu a cestovného ruchu hovorí najmä SNS. Nedávno sa funkcie ujal oficiálne prvý štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozef Gönci. Nový rezort by mal podľa národniarov efektívnejšie riešiť problémy, zabezpečovať adekvátne podmienky pre špičkových