Kiska: Verím, že vláda niekoho poverí zastupovaním Slovenska v Marrákeši

BRATISLAVA/KOŠICE - Prezident SR Andrej Kiska verí, že vláda niekoho poverí zastupovaním Slovenska na migračnej konferencii v Marrákeši. Povedal to pondelok v Košiciach. Podľa Kisku môže ísť napríklad o slovenského veľvyslanca, ktorý by v Maroku vyjadril výhrady Slovenska ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. K svojej účasti na konferencii sa prezident nevyjadril.

"Neviem si predstaviť, že by sa napríklad na samite EÚ jednalo o migrácii a len kvôli tomu, že je to téma migrácie, by sa nikto zo Slovenska takéhoto samitu Únie nezúčastnil," vyhlásil Kiska. Slovensko podľa neho nemôže byť modernou krajinou, ak sa nebude vyjadrovať k dôležitým témam. Prezidentovi je tiež ľúto, že téma migrácie zo strany mnohých politikov vyvoláva vlny populizmu.

Parlament vo štvrtok (29.11.) 90 hlasmi schválil uznesenie, podľa ktorého má vláda zaujať k paktu nesúhlasné stanovisko. Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím sa SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra.

V uznesení sa nepíše, že by sa slovenský zástupca nemal na konferencii v Marrákeši zúčastniť. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) sa však podľa svojich slov spolieha sa na to, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) dodrží slovo a za Slovensko do Marrákeša nikto nepôjde. To, že sa na konferencii slovenský zástupca nezúčastní, Pellegrini potvrdil aj na piatkovej (30.12) tlačovej konferencii.

V ten istý deň predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) vyhlásila, že ministri za Most-Híd budú na vláde presadzovať, aby na konferenciu do Marrákešu slovenský zástupca išiel. Podľa nej tiež na konferenciu ešte stále môže ísť prezident, ktorého vláda nemá ako ovplyvniť v tom, či sa zúčastní alebo nezúčastní.