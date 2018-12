Ministri Mosta-Híd podporia účasť Slovenska na rokovaní o pakte v Marrákeši

Pripomína, že poslanci Mosta-Híd v parlamente zaujali jasné stanovisko k otázke kompaktu. "Podporili výhrady k predmetnému dokumentu a vyslanie delegácie SR na decembrové rokovanie," doplnila s tým, že ministri zaujmú rovnaký postoj.

"Sme presvedčení, že naše výhrady by mali odznieť tam, kde vznikol samotný pakt, čiže na pôde OSN. V prípade účasti je možné predniesť výhrady k rámcu. Takéto stanovisko sa stane súčasťou zápisnice konferencie," vysvetľuje vládny Most-Híd.

Účasť Slovenska na rokovaní v Marrákeši presadzoval aj minister zahraničia Miroslav Lajčák (nominant Smer-SD), ktorý sa pre situáciu okolo paktu a po schválení odmietavého uznesenia k nemu rozhodol podať demisiu. Tvrdil, že Slovensko má ísť do Marrákeša povedať svoj postoj. SNS je tvrdo proti, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyhlásil, že Slovensko pakt odmieta a do Marrákeša nikto nepôjde. S Lajčákovou demisiou predseda vlády nesúhlasí, požiadal prezidenta, aby ju neprijal.

O účasti má hovoriť vláda v stredu. Potom sa prezident SR Andrej Kiska stretne s premiérom Pellegrinim a ministrom zahraničia Lajčákom a povie svoje rozhodnutie k ministrovej demisii. Prezident si myslí, že Slovensko by do Marrákeša malo ísť tlmočiť svoj postoj. Lajčákov odchod by Kisku mrzel, Slovensko by o takého diplomata podľa neho nemalo prísť.