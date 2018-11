Pellegrini navštívil Taliansko: Treba k nemu pristupovať špecificky, pravidlá ale musí dodržiavať

Predseda vlády je na prvej bilaterálnej návšteve Ríma po desiatich rokoch. Keďže dlho na Slovensku nebol zástupca Talianska, pozval Conteho na návštevu Slovenska. Talianska vláda, ktorú tvorí populistické hnutie Piatich hviezd a pravicová Liga, momentálne čelí kritike Európskej komisie pre nedodržanie pravidiel rozpočtu. Rím zvyšuje deficit napriek tomu, že má jeden z najväčších dlhov v EÚ, čím ohrozuje celú eurozónu. Dnes Komisia odmietla aj najnovší návrh talianskeho rozpočtu. Pellegrini si myslí, že rozhodnutie Komisie bolo trošku predčasné, verí, že sa Rímu podarí nájsť dohodu.

„Podrobne ma premiér informoval, že za tých pár mesiacov, odkedy je vo funkcii, sa nová vláda snaží urobiť veľké štrukturálne reformy a chcú naštartovať hospodársky rast,“ informoval Pellegrini po rokovaní s tým, že rozumie tomu, ak chcú naštartovať rast, odzrkadlí sa to na výdavkoch. „Pre Slovensko ako krajinu eurozóny je veľmi dôležité, aby nebola narušená dôvera v eurozónu. Rešpektujem, že Conte so svojimi kolegami chce ešte hovoriť s Komisiou a vysvetliť záležitosti a aby sme neprijímali predčasné opatrenia, napríklad už na decembrovom summite. Nie som prívrženec okamžitých sankcií, tým by sme tejto krajine ešte viac ublížili, ak by sme od nej žiadali penále vo výške 3,5 – 4 miliardy eur,“ domnieva sa premiér.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Na druhej strane zdôraznil, že tak, ako si Slovensko plní svoje domáce úlohy, musíme vyžadovať aj od všetkých krajín, aby pravidlá dodržiavali, aby z toho nebol trhací kalendár. „Ak Taliansko ukáže, že výdavky primárne smerujú do investícií a podpory rastu ruka v ruke so štrukturálnymi reformami, ktoré majú ušetriť peniaze v oblasti byrokracie, štátnych zamestnancov, tak by sme mohli tomu uveriť,“ dodal s tým, že Taliansko je špecifická krajina a treba k nej špecificky pristupovať, ale je kľúčové, aby sa na trhoch nevytvorila negatívna atmosféra. Zároveň talianského premiéra informoval, že Slovensko po prvýkrát predloží vyrovnaný rozpočet.

Témou boli aj nákupy vrtuľníkov. Pellegrini Conteho informoval, že Slovensko mieni v krátkej dobe rozhodnúť o nákupe vrtuľníkov pre políciu a hasičov, kde jedným z možných dodávateľov je práve taliansky výrobca. „Negociuje sa už len garancia dodávok. Tento nákup bude financovaný z eurofondov. Táto ponuka sa popri americkej črtá ako najvýhodnejšia,“ informoval slovenský predseda vlády a dodal, že dostal ponuku zalietať si na cvičnej stíhačke. S Contem sa dohodol, že na leteckú základňu si pôjde spolu vyskúšať let.

Zdroj: SITA/Riccardo Antimiani/ANSA via AP

Šéfovia vlád sa dotkli aj migrácie, podľa Pellegriniho však nespôsobovala napätie. Contemu ponúkol, že ak by Taliansko opäť čelilo vlne migrantov alebo utečencov, Slovensko mu môže ponúknuť Gabčíkovo. Tam sme v minulosti dočasne umiestnili žiadateľov o azyl v Rakúsku. Debata o počtoch a detailoch je ale podľa Pellegriniho predčasná. Slovenský premiér je na návšteve Talianska prvýkrát po desiatich rokoch. Podľa Pellegriniho sa rokovanie nieslo v priateľskej atmosfére. Conte sa ho opýtal aj na korene jeho mena, premiér mu vysvetlil, že jeho pradedko bol Talian. Zároveň ho pozval na návštevu Slovenska.