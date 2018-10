Pellegrini žiada Kisku, aby neočierňoval Slovensko: Mrzí ho, že prezident prekrútil fakty

BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska by mal prestať s prekrúcaním faktov a poškodzovaním mena Slovenskej republiky v zahraničí. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, v súvislosti s prezidentovou interpretáciou správy Slovenskej informačnej služby (SIS), to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Prezidentovo konanie označil za rovnako nekorektné ako to, ak by existovala správa SIS o pôsobení pozemkovej mafie pod Tatrami a on by ju spájal s prezidentovou kauzou okolo pozemku vo Veľkom Slavkove.

Pellegrini reagoval na prezidentove poukazovanie na prepojenia vládneho kabinetu s mafiou, o ktorej mali podľa hlavy štátu hovoriť správy "tajných". Pellegrini zdôraznil, že nič také sa v niekoľkých súhrnných správach nenachádza.

„Tie správy, ktoré si prezident vyžiadal po smrti Jána Kuciaka, je ich tuším 12, pričom niektoré pochádzajú ešte z obdobia okolo roku 2000, hovoria o podozrení z nekalých praktík, možnom vydieraní, zneužití agrodotácií... Tento sumár správ označil pán prezident pompézne za informáciu o prepojení vlády na mafiu,“ skonštatoval predseda vlády, ktorý sa rečnícky opýtal, či aj v súvislosti s piatkovým (26.10.) rozhodnutím súdu týkajúceho sa pozemkov vo Veľkom Slavkove, o ktoré sa Kiska sporil, má žiadať od SIS správu o podozreniach z existencie pozemkovej mafie v podtatranskej oblasti.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini Zdroj: SITA/AP/Kerstin Joensson

„Keď vidím, čo sa deje okolo prezidenta, aj na základe piatkového rozhodnutia súdu, teraz pravdepodobne požiadam SIS, či majú informácie o pôsobení pozemkovej mafie v podtatranskej oblasti. Môžem to urobiť, a ak mi príde správa, že sú tu ľudia, ktorí okrádajú ľudí, môžem povedať, že som dostal správu o prepojení pozemkovej mafie na prezidenta, lebo od nich nakupoval. Bolo by to fér? Mňa ako predsedu vlády veľmi trápi, že namiesto toho, aby si pripomenul výročie vzniku Československa, vytvára na krajinu negatívny obraz,“ premiér tak reagoval na pondelkovú správu, že Kiska dostal od SIS dokumentáciu, ktorá mapovala pôsobenie organizovaného zločinu na východnom Slovensku. Premiér podotkol, že správu od SIS asi bude chcieť.

Prezidenta žiada, aby účelovo nedezinterpretoval a takýmoto spôsobom nezneužíval informácie, ktoré dostáva a rázne odmietol, že by vládu niekto riadil.

Kiska v piatok prehral súdny spor o pozemky vo Veľkom Slavkove. Súd uznal práva pôvodného vlastníka, ktorý tvrdí, že ich nikdy nepredal. Sudca Radačovský po vyhlásení rozsudku povedal, že keby bol on prezident, vzdá sa funkcie, neuchádzal by sa o žiadnu inú politickú funkciu, odišiel by do štátu, kde sa cíti dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela.

Podľa prezidenta mali podvody s dotáciami krytie na najvyšších miestach polície, prokuratúry či politiky

„Išlo o niekoľkostranový a pomerne podrobný dokument, aké bežne od SIS nedostávam,“ uviedol prezident. Doplnil, že aj napriek podrobným informáciám, ktoré správa obsahovala, orgány činné v trestnom konaní nekonali. Naopak, podľa Kisku mali podvody s dotáciami krytie na najvyšších miestach polície, prokuratúry či politiky. Správu od tajnej služby si vyžiadal prezident po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Prezident SR Andrej Kiska Zdroj: SITA/Branislav Bibel

100. výročie vzniku Československa

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku Československa. Podľa prieskumu majú Česi vznik spoločnej krajiny na druhom mieste v historických míľnikoch, kým my na ôsmom. „Pre mňa je dôležitejšie, či sú Slováci hrdí na Slovenskú republiku, či sú hrdí na jej vznik, a keď toto majú v srdci, je jedno, ako zoradia udalosti osmičkových rokov do rebríčka,“ povedal premiér s tým, že je hrdý, „že Slováci majú svoj vlastný štát, svoju republiku, ktorej sa darí ako nikdy predtým a želám jej, aby sa jej darilo tak aj naďalej“.