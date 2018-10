Novela zákona z dielne OĽaNO: Dobrovoľné poistenie pre študentky, prilepšili by si na materskej

BRATISLAVA - Poslanci NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhujú zaviesť osobitný typ dobrovoľného nemocenského poistenia pre študentky, z ktorého by im vznikal nárok len na materskú dávku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý dnes predložili do parlamentu v prvom čítaní.

Študentky by pritom platili poistné vo výške 2 % z nimi určeného vymeriavacieho základu oproti 4,4 % z vymeriavacieho základu, ktoré v súčasnosti platí dobrovoľne nemocensky poistená osoba s nárokom na všetky dávky nemocenského poistenia.

Študentky by boli zvýhodnené aj tým, že by nemuseli popri nemocenskom poistení platiť aj dôchodkové poistenie so sadzbou 28,75 %. Na takéto poistenie by sa pritom mohol prihlásiť študent alebo študentka vo veku od 16 rokov do najviac 26 rokov, ktorá je nezaopatreným dieťaťom z dôvodu sústavnej prípravy na povolanie.

"Zníženie sadzby oproti súčasnej sadzbe 4,4 % pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu predstavuje zvýhodnenie pre študentov, ktorí počas štúdia nedosahujú dostatočné príjmy," uviedli opoziční poslanci. Ako uviedli, dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa platnej právnej úpravy môže byť fyzická osoba len vtedy, ak je zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistená.

"To znamená, že platí okrem sadzby 4,4 % zo zvoleného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie aj dôchodkové poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu úhrnne v sadzbe 28,75 % vymeriavacieho základu. Spolu je to 33,15 %," upozornili poslanci za OĽaNO.

Súčasný stav hodnotia ako nepostačujúci

Opoziční poslanci tiež navrhujú zaviesť novú ochrannú lehotu, ktorá by sa vzťahovala len na materské dávky. Malo by ísť o ochrannú lehotu v dĺžke 15 mesiacov pre poistenku, ktorej nemocenské poistenie zaniklo ešte pred otehotnením, pričom termín jej pôrodu nastal v tejto lehote.

"Dĺžka ochrannej lehoty 15 mesiacov bola stanovená tak, aby nárok na materské mala aj poistenka, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia za súčasného splnenia ďalších zákonných podmienok," tvrdia poslanci za OĽaNO. Súčasná úprava ochrannej lehoty pre tehotné poistenky podľa nich nie je postačujúca, pretože pokrýva len situácie, v ktorých je žena najskôr tehotná, až následne jej zanikne nemocenské poistenie. "Mnoho žien by práve obdobie nezamestnanosti chcelo využiť na založenie si rodiny," uviedli poslanci.