Pellegrini verí, že Šefčovič nie je v boji o post šéfa Komisie bez šancí

Ktorý z nich sa stane Spitzenkandidátom sa rozhodne najneskôr prvého decembra. Timmermans aj Šefčovič dovtedy absolvujú ešte niekoľko debát, na ktorých budú prezentovať svoju víziu pre budúcnosť Európskej únie. Hoci sú šance socialistov vo voľbách do Európskeho parlamentu (máj 2019) pomerne malé, lídri strán aj vlád sa zhodujú, že potrebujú postaviť silný tím s kvalitným programom. Slovensko zatiaľ Šefčovičovi verí, podľa premiéra Petra Pellegriniho má dlhoročný slovenský diplomat šance. „Zatiaľ sme v hre, šance nie sú stratené. V najbližšom čase budeme ešte hovoriť o stratégií, o tom, akú taktiku zvoliť,“ povedal Pellegrini.

Lídri socialistických vlád a strán v stredu rokovali v Bruseli, podľa Pellegriniho aj Šefčoviča išlo o korektnú diskusiu, ktorá trvala vyše dvoch hodín. „Podčiarkovala sa dôležitosť toho, aby sme išli do volieb ako silný tím. My dvaja predstavujeme takú geografickú vyrovnanosť, ale viacerí konštatovali, že nám chýba zastúpenie žien. Teraz nastanú ďalšie procesy, diskusie o tom, ako sa bude formovať tento program pre voľby,“ priblížil Šefčovič.

Na otázku, či sa aj táto voľba bude niesť v duchu „staré vs. nové členské štáty, Západ vs. Východ“, Šefčovič priznal, že to bude zohrávať úlohu. „Každá delegácia má svoju váhu a veľké krajiny majú pri hlasovaní väčšiu váhu ako menšie krajiny. Keby sme porovnávali podporu podľa počtu krajín alebo strán, bolo by to vyrovnané, na druhej strane, je fakt, že kolegu podporili veľké strany zo západnej Európy,“ odpovedal.

S návrhom Šefčovičovej kandidatúry prišli českí sociálni demokrati, okrem Smeru mu podporu vyjadrilo ďalších osem strán, prevažne zo strednej a východnej Európy, vrátane pobaltských socialistických strán. Za Timmermansov tromf sa považuje podpora nemeckých socialistov, na druhej strane, v Holandsku vládne pravicová koalícia, ktorá nemusí do Komisie navrhnúť Timmermansa. Záujem kandidovať mal aj luxemburský minister práce Nicolas Schmit, tomu sa však nepodarilo získať potrebný počet strán, ktoré by ho podporili.

Ak by sa Šefčovičovi o post šéfa Komisie nepodarilo uspieť, mal by záujem o silné ekonomické portfólio. Medzi jeho priority patrí silnejšia a dôraznejšia priemyselná politika, modernizovaná politika hospodárskej súťaže a celkovo asertívnejšia politika. Ako príklad uviedol postavenie čínskych a európskych firiem. „Chcem, aby sme neboli v situácii, že čínske firmy majú v Európe dramaticky lepší prístup k veľkým obchodom, ako majú európske firmy v Číne. Samozrejme, aj nová situácia vo vzťahoch s USA len poukazuje na to, aby bola EÚ oveľa nezávislejšia v kľúčových ekonomických sektoroch,“ povedal.

Májové európske voľby rozhodnú o tom, akú dušu a srdce si Európa zachová, tvrdí Šefčovič. „Povolebná matematika bude oveľa komplikovanejšia, ako tomu bolo doposiaľ. Všetci očakávajú, že nový parlament bude veľmi fragmentovaný, dve najväčšie politické rodiny – ľudovci a socialisti, nemusia byť spolu schopní zložiť väčšinu a s obavou hľadíme na to, ako rastie podpora populistickým a nacionalistickým stranám. Určite si to bude vyžadovať oveľa viac kompromisov na strane prívržencov EÚ, aby sme boli schopní vytvoriť fungujúcu väčšinu, ktorá by udržala EP v európskom smerovaní a bola schopná konštruktívne spolupracovať s Komisiou aj Radou,“ vysvetlil niekoľkonásobný slovenský eurokomisár.

Ľudí treba získať pre spoločný európsky projekt, ale nie rečami o inštitúciách, nových zmluvách či spôsobe hlasovania. Ľudia podľa neho reagujú na to, ako chcú politici prekonať ekonomické rozdiely, ako sa chcú postarať o to, aby bola mladá generácia pripravená na výzvy globalizácie – a podľa Šefčoviča by mala byť pripravená najlepšie na svete. Aby sa tak stalo, mali by sme mladým umožniť dovzdelať sa v oblasti digitalizácie, zelených technológií, teda v oblastiach, ktoré budú onedlho dominovať pracovnému trhu, domnieva sa Šefčovič.

„Maroš Šefčovič má výhodu, že by mohol ukázať, že v Európskej únii vládne jednota. Mohol by byť mostom medzi novými a starými členskými krajinami, medzi východom a západom, aj keď ja nerád hovorím v takomto zmysle, pretože Úniu by sme už nemali deliť na východ a západ, na nových a starých. Každopádne musí platiť jedna vec – európski socialisti potrebujú jedného kandidáta, musíme ho vybrať vo férovom boji a potom rešpektovať výsledok a podporiť ho,“ povedal Pellegrini.

Súčasný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker bol prvým Spitzenkandidátom. To znamená, že európski ľudovci mu dali svoju dôveru a keďže strany z tohto bloku získali väčšinu v európskych voľbách v roku 2014, stal sa šéfom Európskej komisie, teda akoby európskej exekutívy. Dovtedy lídra Komisie vyberali lídri vlád, ktorí ani teraz nechcú prísť o svoje slovo pri výbere. Súčasný Európsky parlament ale avizoval, že neodhlasuje iného kandidáta, ako Spitzenkandidáta. Avšak, keďže je pomerne reálny nárast euroskeptických síl vo voľbách, nie je ešte isté, či víťazná frakcia bude mať automaticky šéfa Komisie.

Preto podporovatelia slovenského kandidáta vidia šancu v tom, že ak po voľbách nastane zmätok, Šefčovič môže byť kompromisným kandidátom pre všetkých zainteresovaných. V rodine európskych ľudovcov (EPP), čo je najväčšia frakcia v EP, sú zatiaľ dvaja kandidáti - Nemec Manfred Weber a Fín Alexander Stubb. Weberovi podporu vyjadrili všetci predsedovia vlád za EPP, za jeho slabinu sa ale považuje to, že nemá skúsenosť z exekutívy. Stubb zastával posty ministra financií, zahraničných vecí aj post premiéra. Hoci nemá podporu žiadneho premiéra, znalci európskej politiky oceňujú jeho aktívnu kampaň.