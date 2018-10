Mali by sme zakročiť a niektorých ruských diplomatov poslať domov, hovorí Bugár

BRATISLAVA - Postoj v zahraničnej politike súčasnej vládnej koalície je nemenný a jednotný. Povedal to v relácii televízie TA3 V politike predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Podľa jeho slov sú vládou schválené strategické dokumenty, ktoré jasne určujú zahranično-politické smerovanie Slovenska.

Bugár zároveň uviedol, že nikto z koaličných partnerov zatiaľ z týchto dokumentov nevybočuje. Ako doplnil, aj ekonomické sankcie voči Ruskej federácii zo strany Európskej únie majú opodstatnenie. Bezpečnostná stratégia a tiež obranná stratégia však doteraz neboli schválené Národnou radou SR.

„Máme schválené dokumenty, podľa ktorých sa vláda na Slovensku riadi. Nikto z týchto plánov a stanov z koaličných partnerov nevybočuje. To, že majú jednotlivci iný názor na tieto témy, je úplne bežná vec, členovia koalície majú predsa právo na odlišné pohľady. Už sme na túto tému reagovali tým, že nie je dobré vyhlasovať, že sankcie by mali byť zrušené, ani hovoriť o tom, že pán Volodin príde k nám. No nepríde, kým nepominú dôvody, ktoré viedli k týmto opatreniam,“ uviedol Bugár.

Podľa jeho názoru by malo Slovensko ráznejšie prikročiť aj k téme otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii. „Už sú nové závažné informácie o tom, ako bol tento útok vykonaný. Myslím si, že by sme mali zakročiť a niektorých ruských diplomatov poslať domov. Sú to naozaj vážne informácie a aj dokázané,“ uzavrel Bugár.

Prezidentom má byť podľa Bugára človek s politickými skúsenosťami

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár, ktorý zabojuje o prezidentské kreslo, si myslí, že je vhodným kandidátom, pretože má viac ako 28-ročné politické skúsenosti. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Doteraz sa neuchádzal o post ministra, pretože podľa neho bolo dôležité, aby bol v parlamente a dokázal veci manažovať, nie sústrediť sa na jeden rezort. "V uplynulých dvoch rokoch sa v spoločnosti hovorí o silnej polarizácii a myslím, že po všetkom, čo sa stalo, by teraz bolo potrebné využiť moje skúsenosti," povedal o svojej prezidentskej kandidatúre. Hlava štátu podľa neho musí mať rovnaký prístup k politickej ľavici aj pravici a nikoho neuprednostňovať.

Vedec Robert Mistrík, ktorý chce tiež kandidovať za prezidenta ako nezávislý a podporu mu už vyjadrili dve opozičné strany, hovorí, že kandidát na prezidenta by mal byť nestraník. "Potrebujeme nezávislú inštanciu, ktorá bude stáť nad politickými stranami," uviedol Mistrík. Podľa jeho slov sa momentálne blíži k počtu 15.000 vyzbieraných podpisov, ktoré potrebuje ku kandidatúre na prezidenta.

Bugár tvrdí, že od začiatku svojho pôsobenia v politike je maximálne otvorený a každý sa môže presvedčiť o tom, za čo v ktorých záležitostiach hlasoval. "Nikdy som nešiel proti záujmu SR ," tvrdí Bugár. Aj Mistrík uviedol, že nemá problém odkryť svoje súkromie a neobáva sa verejného prepierania. Ani jeden z kandidátov nemá problém s návrhom poslanca Národnej rady SR Róberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého majú všetci prezidentskí kandidáti odtajniť svoje daňové tajomstvo a uviesť, z čoho predvolebnú kampaň financujú.

Podľa zákona o volebnej kampani z roku 2014 môžu prezidentskí kandidáti na kampaň minúť maximálnu sumu 500.000 eur. Béla Bugár tvrdí, že nejaké bilbordy bude mať, ale takú vysokú sumu určite nevyužije. Bilbordy Roberta Mistríka sa objavovali od začiatku leta, čo vysvetľuje tým, že už je zrušený paragraf o maximálnom trvaní predvolebnej kampane. Tvrdí, že 90 percent svojej kampane financuje z vlastných príjmov a 10 percent, teda 50.000 eur, mu poskytol generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.