Bugár na sneme EPP: Slovensko si nevie predstaviť život mimo Európskej únie

Bugár v rozhovore pre TASR zdôraznil, že sa zameral na to, čo považuje EPP za dôležité - pripraviť sa na ďalšie možné výkyvy v EÚ. Vyzdvihol, že Únia prekonala viaceré krízy, napríklad finančnú záchranu Grécka a že sa pasuje s migračnou krízou. "Je však dôležité hľadať kompromisy a riešenia. Nedá sa nanútiť žiaden spôsob a nie je jedno riešenie pre všetkých," opísal situáciu zo svojho pohľadu.

Bugár delegátom snemu pripomenul, že Slovensko si nevie predstaviť život mimo EÚ. "Aj preto som informoval mojich kolegov o tom, že v rámci parlamentu sme zvolali relevantné parlamentné politické strany, že vytvárame takzvané minimum ako vnímame EÚ," uviedol. Spresnil, že v praxi to znamená, že každý predseda parlamentnej strany, okrem ĽSNS, podpíše pripravovaný dokument, ktorý sa zameria napríklad aj na to, ako nešíriť poplašné správy a ako sa postaviť proti tomuto fenoménu.

Šéf strany Most-Híd v Helsinkách zdôraznil aj to, že Slovensko trvá na pozícii, že odmietame povinné kvóty pre migrantov, ale zároveň ponúkame iné riešenie ako pomôcť pri riešení migračnej krízy. Delegáti snemu EPP prijali v stredu poobede viacero deklarácií, aj tie, ktoré odsudzujú ruskú okupáciu území v Gruzínsku či na Ukrajine. Bugár v tejto súvislosti pripomenul, že on sa svojim názorom netají - ani v rámci vládnej koalície -, že ak Rusko anektovalo územie Krymu, nedá sa na to pozerať, že problém nie je.

"Ten problém je a pokiaľ to tak ostane, stále budeme vnímať Rusko ako štát, ktorý porušil medzinárodné práva. Nemôžeme vedieť či v tom bude pokračovať, aj preto sme za sankcie," uviedol Bugár a priznal, že v tomto sa Most-Híd líši od niektorých partnerov v koalícii. Ohľadom volebného súboja medzi fínskym kandidátom Alexom Stubbom a nemeckým favoritom Manfredom Weberom o post volebného lídra EPP pred eurovoľbami, Bugár priznal, že jeho strana, podobne ako KDH, vo štvrtok podporí Webera. Dodal, že oboch kandidátov považuje za dobrú voľbu, a že si nebude jednoduché vybrať.

Na otázku ako vníma rezolúciu prijatú na sneme, vyzývajúcu všetky krajiny EÚ na plnenie hodnôt a slobôd, na ktorých Únia stojí, Bugár odpovedal, že všetky krajiny by mali dodržiavať "písané aj nepísané" pravidlá EÚ. Delegáti snemu nepomenovali otvorene, že rezolúcia je zameraná na Maďarsko, hoci sa počas rokovaní hovorilo aj o tom, ako sa v rámci strany vyrovnať s maďarskou vládnucou stranou Fidesz a premiérom Viktorom Orbánom. Predseda EPP Joseph Daul uviedol, že ide o interné veci, ktoré treba riešiť doma, avšak Bugár upozornil, že nie všetko môže zostať "v domácnosti". Upozornil, že na Facebooku sa šíria vtipy o "diktátorovi Orbánovi", čo nepovažuje za dobré, ale správne podľa neho nie sú ani snahy o napodobnenie neliberálnej demokracie, o ktorej hovoril maďarský premiér.

"Demokraciu nemôžete odbúrať tak, že si poviete, no dobre, aj v susednom štáte sa to deje. Predseda SNS a NR SR Andrej Danko totiž naznačil, že aj preňho by to bola možná cesta. Ja si to nemyslím," upozornil Bugár. Podľa neho by politici mali vedieť strpieť niektoré veci, lebo demokracia je aj o tom, že dostanú "naložené", či už právom alebo nie, ale nie je správna cesta zapchávať preto ústa médiám. Skonštatoval, že kritika Maďarska a Poľska nepomáha Vyšehradskej štvorke (V4) ako skupine. "Naši susedia si musia uvedomiť, že nemôžu byť na jednej strane v EÚ a využívať jej výhody, a na strane druhej budovať niečo, čo protirečí európskym zvyklostiam," odkázal.