Kandidát na prezidenta Mistrík vyzval na spojenie síl proti Smeru: Takto zareagovali ostatní

BRATISLAVA - Podľa posledného prieskumu k prezidentským voľbám by vyše tridsať percent dalo hlas súčasnému ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi v prípade, že by kandidoval na prezidenta. Na druhom mieste skončil Robert Mistrík. Po tomto prieskume na sociálnej sieti napísal status, ktorý pobúril ďalších opozičných kandidátov. Vyzval na spojenie síl a ostatných kandidátov poprosil, aby sa vzdali v jeho prospech. Jedine tak podľa neho dokážu poraziť mašinériu Smeru.

Robert Mistrík na svojom Facebooku po zverejnení prieskumu k prezidentským voľbám vyzval na spojenie síl a poďakoval za podporu. Keďže sa umiestnil na prvom mieste spomedzi kandidátov opozičného spektra. Ostatných kandidátov toto vyhlásenie pobúrilo.

Spojme sily, vyzval Mistrík

Mistrík je osobne presvedčený, že kandidovať bude aj minister zahraničných vecí. „Je zrejmé, že bude vážnym súperom. Nepreceňujem svoje sily, ale faktom je, že vo všetkých doterajších prieskumoch som medzi kandidátmi opozičného demokratického spektra na prvom mieste,“ uviedol. „Šancu poraziť mašinériu Smeru môže mať iba jeden z nás. Preto dnes vyzývam demokratické sily, aby sme spojili sily. Verím v osvietenosť demokratických kandidátov a politických lídrov a želám si, aby sme v tejto veci dosiahli dohodu,“ napísal.

Po jeho výzve na Facebooku napísal ďalší status, v ktorom priznal, že vedel, že ostatných kandidátov tým nepoteší. „K tomuto kroku som dospel po dôkladnej úvahe a stále som presvedčený, že je to jediná správna cesta. Možno sa to niekomu nezdá, ale 4 mesiace sú pre celonárodnú politickú kampaň naozaj krátky čas. Už o 16 týždňov - ktoré budú navyše ešte rozdelené dlhými vianočnými sviatkami - občania Slovenska rozhodnú, kto postúpi do druhého kola prezidentskej voľby,“ uviedol Mistrík. „Zďaleka nejde o to, ktorý demokratický kandidát si to v druhom kole „rozdá“ s kandidátom Smeru: teraz ide o to, aby tam vôbec nejaký demokratický kandidát bol,“ vysvetlil svoje konanie Mistrík.

Mistríkova výzva je risk, tvrdí Čaputová

Výzvy na vzdávanie sa v prospech iného kandidáta vníma Zuzana Čaputová ako predčasné, keďže ešte nie sú známi všetci kandidáti. „Predbiehať situáciu a vyzývať súperov k prípadnému vzdaniu sa ešte pred samotnou politickou súťažou považujem dokonca za riskantné. Myslím si, že aj komunálne voľby ukázali, že naša krajina potrebuje kvalitnú politickú súťaž viac ako politické kompromisy, ktorých za posledné roky máme dosť. Ľudia si dokážu z ponuky kandidátov najlepšie vybrať sami,“ uviedla v stanovisku Čaputová.

„Preto apelujem na protikandidátov, aby sme sa snažili ich podporu získať radšej v spoločných verejných diskusiách,“ uviedla kandidátka na prezidenta. „Myslím, že každý kandidát má svoj vlastný príbeh, hodnoty a motivácie, ktoré má verejnosť spoznať a posúdiť. Slovensko dnes potrebuje prezidenta alebo prezidentku, ktorá sa postaví za ľudí,“ napísala Čaputová a zopakovala svoj boj proti Kočnerovi v kauze Pezinská skládka.

Postaviť zlu sa dá len s podporou slušných a dobrých ľudí, uviedla Čaputová. „Predovšetkým o takúto podporu sa chcem teraz uchádzať. Na základe tejto podpory potom môžem vyhodnocovať a robiť rozhodnutia. Ja som už pred mesiacmi povedala, že nemám problém podľa vývoja situácie takéto rozhodnutie urobiť,“ dodala.

Mistríka som nepoznal, tisíce ľudí áno

„Pána Mistríka som nikdy pred tým nepoznal ako takmer všetci zo 17 500 občanov na Slovensku, ktorí majú na tie preferencie svoj vlastný názor a nestačia sa diviť, odkiaľ tie percentá prišli a ja s nimi,“ povedal prezidentskí kandidát Juraj Zábojník. „Budú voliť občania Slovenska a nie prieskumné agentúry. Nejdem s tou dôverou takmer troch desiatok tisíc podpisov občanov našej krajiny, ktoré som od nich dostal do volieb o hlavu štátu, aby som sa vzdával v prospech niekoho a ešte k tomu neznámeho človeka,“ dodal.

Na takéto rozhodnutia je priskoro

Podľa prezidentskej kandidátky Bohumily Tauchmannovej je ešte priskoro na takéto rozhodnutia zo strany kandidátov. „Prieskumy začnú byť relevantné, až keď sa verejnosť lepšie zoznámi so všetkými kandidátmi na prezidenta SR. Nechystám sa vzdávať a nedokončiť to, o čo sa už rok a pol snažím. Ak by som však hypoteticky odstúpila, nebudem odporúčať sympatizantom, koho majú voliť, moji voliči sa budú vedieť rozhodnúť sami," uviedla kandidátka.

Mistrík nie je líder demokratických kandidátov

Robert Mistrík sa podľa ďalšieho z kandidátov Eduarda Chmelára stavia do pozície lídra demokratických kandidátov. „Ale tak to jednoducho nie je. Odhliadnuc od manipulatívnosti prieskumov, ktoré si vždy niekto za nejakým konkrétnym účelom objednáva, terajšie čísla odrážajú len momentálne nálady, ktoré nezodpovedajú realite. V doterajších dejinách prezidentských volieb sa nikdy nestalo, aby ich vyhral favorit, vždy triumfoval „čierny kôň“,“ povedal Chmelár.

Podľa Chmelára ešte nevieme, kto bude týmto čiernym koňom. Je podľa neho len čisté špekulovanie. „Spomeňte si na situáciu spred piatich rokov, ešte v januári 2014 namerali Robertovi Ficovi 40 %, Andrejovi Kiskovi 13%, Pavlovi Hrušovskému 8 a Radoslavovi Procházkovi 7 percent. Napokon dostal o dva mesiace v prvom kole volieb Robert Fico 28 percent, Andrej Kiska 24, Radoslav Procházka 21 a Pavol Hrušovský len 3 percentá. Nedajte sa zmýliť a zmanipulovať prieskumami, všetko bude napokon úplne inak,“ ozrejmil.

Chmelár preto nemá najmenší dôvod vzdať sa kandidatúry v prospech Mistríka. „Nielen preto, lebo ako jediný autentický ľavicový kandidát oslovujem inú časť demokratického voličského spektra. Predovšetkým však preto, lebo pri pohľade na to, že tento pán investoval do kampane už státisíce eur, stonásobne viac ako ja, je jeho doterajší výtlak v prieskumoch skôr fiaskom a jeho snaha zarámcovať sa ako hlavný kandidát takzvanej demokratickej opozície dosť nepresvedčivá a trúfalá,“ dodal.

Radovan Znášik

Radovan Znášik takisto vyzbieral potrebné podpisy na svoju kandidatúru. „Je pravda, že moje preferencie podľa agentúry Focus sú nízke, avšak tu vyvstáva otázka či náš demokraticky systém poskytuje a zabezpečuje každému občanovi bez ohľadu na to, aké má šance (podľa preferencií) alebo ako je známy rovnaké možnosti sa vôbec zúčastniť volieb,“ uviedol Znášik.

„Uchádzam sa o post prezidenta pretože mi nie je ľahostajný osud tejto krajiny. Sledujem, kto aký program ponúka, aby som v prípade svojho rozhodnutia vedel podporiť takého kandidáta, ktorý bude presadzovať záujmy občanov SR a ponúkne víziu ako vylepšiť existujúci systém tak, aby zabezpečil rovnaké práva a povinnosti všetkým občanom SR,“ dodal.