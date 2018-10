ZMOS sa búri: Odmietajú preberať zodpovednosť za opatrenia týkajúce sa školských obedov

"Toto opatrenie predpokladá v podstate okamžite zvýšenie počtu obedov asi o 120-tisíc obedov denne, pričom už dnes vieme, že mestá a obce nemajú na takýto nárast vytvorené personálne a ani technické kapacity. Na uskutočnenie tohto opatrenia mestá a obce nedostanú žiadne zvýšené finančné prostriedky oproti súčasnému stavu," upozorňuje ZMOS v tlačovej správe.

Podľa ZMOS-u navrhovaná legislatívna zmena vytvára priestor na jednej strane k možnému plytvaniu s potravinami a na strane druhej k vytvoreniu aj takej situácie, že deti nebudú mať obed zadarmo, lebo samospráva si bude musieť zvýšené náklady prenášať do režijných nákladov, ktoré sú súčasťou poplatkov za obedy. Ceny za odobrané obedy majú byť znížené o výšku dotácie na jeden obed vo výške 1,20 eura. O pridelenie dotácie musia mestá a obce požiadať v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom sa môže stať, že dotácia mestu alebo obci z rôznych dôvodov nebude poskytnutá. Ako riešenie ZMOS navrhuje, aby sa obedy zadarmo zaviedli do škôl postupne a za podmienky garancie, že náklady miest a obcí spojené s projektom bezplatných školských obedov budú uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Poslanci NR SR za stranu Smer-SD už predložili do parlamentu legislatívny návrh, aby štát deťom v materských a základných školách preplácal obedy. Obedy zadarmo v školách budú podľa predsedu strany Roberta Fica štát stáť ročne asi 117 miliónov eur. "Týka sa to asi 516-tisíc detí. Každé dieťa na ZŠ a každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy dostane od štátu tú sumu, ktorú dnes rodičia dávajú na jeho obed. Hovoríme o sume 1,20 eura na žiaka, bez ohľadu na to, aký príjem má rodič," vysvetlil Fico. Deti, ktoré nemajú v školských zariadeniach jedálne, budú mať podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera zabezpečené desiate.

Ak prejdú obedy zadarmo, školy v Trnave budú musieť zamestnať ďalších ľudí

Ak by Národná rada SR schválila novelu zákona o obedoch pre školákov zadarmo, školy v Trnave by museli zamestnať ďalších približne sedemnásť ľudí, investovať by museli do lepšieho materiálno-technického zabezpečenia kuchýň a vznikli by im zvýšené náklady na likvidáciu odpadov. Mestských poslancov o tom informovala vedúca odboru vzdelávania Mestského úradu v Trnave Miroslava Komorníková. Nápad poskytovať obedy zadarmo pre žiakov základných škôl a deti posledných ročníkov materských škôl označila za zlú myšlienku, ktorá bude stáť samosprávy veľa peňazí.

Mestský úrad v Trnave pripraví podľa primátora Petra Bročku výpočet predpokladaných nákladov, ak by však boli obedy zadarmo už od 1. januára budúceho roku bez prechodného obdobia, Trnava by podľa neho musela aspoň dočasne stravovanie v školách riešiť aj prostredníctvom externého dodávateľa. Komorníková tiež pripomenula, že v prípade obedov zadarmo žiaci nebudú mať dôvod sa odhlasovať zo stravovania, ako to robia teraz.