Vodný zdroj Šamorín je ohrozený developerským projektom, tvrdia ochranári: Reakcia MŽP

Novinárov o tom dnes informovala predsedníčka občianskeho združenia Za našu vodu Annamarie Velič. „Je možné, že o tento zdroj v budúcnosti prídeme,“ zdôraznila. Velič vysvetlila, že vodný zdroj Šamorín má výdatnosť 3 300 litrov za sekundu, čo je množstvo, ktorým by sa dalo zásobiť vodou polovicu Slovenska. V súčasnosti sa využíva asi pätina tohto množstva. Ak by chcela Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) využívať celý jeho potenciál, musí rozšíriť ochranné pásma v okolí zdroja.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) najprv povolilo zmenu ochranných pásiem, neskôr však rozhodlo o zrušení svojho rozhodnutia a vrátilo vec späť na odbor životného prostredia okresného úradu. Podľa jeho rozhodnutia by mala BVS upraviť svoje plány na rozšírenie ochranných pásiem podľa územných plánov Hamuliakova, ktoré však zahŕňajú spomínaný developerský projekt.

„Je nepochopiteľné, že štát účelovo prerušil konanie o ochranných pásmach a umožňuje súkromnému kapitálu stavať a ničiť zdroje vody,“ zdôraznila Velič. Environmentalista Mikuláš Huba si myslí, že MŽP uprednostnilo súkromné záujmy developera nad záujmy verejnosti. A to aj napriek tomu, že vodné zdroje sú na Slovensku chránené ústavou.

Reakcia Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia podľa jeho hovorcu Tomáša Ferenčáka neposudzovalo zámer (na zmenu ochranných pásiem vodného zdroja), ale to, či konanie na príslušnom okresnom úrade prebehlo v súlade so zákonom. Proti rozhodnutiu okresného úradu sa totiž odvolalo 27 subjektov vrátane Hamuliakova a Šamorína. "Na základe odvolaní štátna vodná správa, teda envirorezort, zistila vážne pochybenia, ktoré nedávali inú možnosť, ako vec vrátiť na opätovné konanie," uviedol Ferenčák.

Vysvetlil, že okresný úrad sa napríklad nevysporiadal s námietkami Hamuliakova, no v odôvodnení konštatoval, že obec nemala pripomienky. "Pritom obec preukázateľne vzniesla zásadný rozpor," vyhlásil Ferenčák. Ďalším pochybením podľa neho bolo, že okresný úrad nerokoval s ďalšími okresnými úradmi, do ktorých pôsobnosti rozhodnutím zasahoval. "Nevysporiadal sa ani s otázkou zásahu do vlastníckych práv a takto možno pokračovať," uzavrel hovorca MŽP.