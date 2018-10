Ďalšie dopravné fiasko: FOTO Developer postavil cyklotrasu cez prekážky, ľudia sa smejú cez slzy

BRATISLAVA – Cyklisti v hlavnom meste opäť krútia hlavou. Pripravovaná cyklotrasa pod komplexom Twin City na bratislavských Nivách totiž pripomína nebezpečnú prekážkovú dráhu. Známy developer do jej prostriedku umiestnil okrem reklamného pútača i robustné stĺpy verejného osvetlenia.

Názov facebookovej skupiny Útrapy bratislavského cyklistu má svoje opodstatnenie. Stovky Slovákov sa v nej sťažuje na pripravovanú cyklotrasu na Mlynských Nivách. Tá sa stala terčom posmeškov po tom, čo uprostred nej umiestnili reklamný pútač a stĺpy verejného osvetlenia. Cyklotrasa tak pripomína nebezpečnú prekážkovú dráhu.

Pripravovaná cyklotrasa na Mlynských Nivách. Zdroj: FB/Útrapy Bratislavského cyklistu

Kritické stanovisko k situácii zaujalo i občianske združenie Cyklokoalícia. „Jasné nedodržanie technických podmienok 085 na výstavbu cyklotrás: chybné vodorovné značenie (bicykel + šípky, nie cyklopiktogramy), cyklopriechod chybne značený zelenou farbou (má byť značený bielou + podfarbený reflexnou zelenou),“ píše združenie s tým, že jediné, čo možno na kontroverznej trase od HB Reavis pochváliť, je oddelenie pásom zelene od chodcov a vedenie poza zastávku MHD.

Zdroj: FB/Útrapy Bratislavského cyklistu ​

„HB Reavis práve ukázalo, ako je možné riešiť cyklopruhy aj pri novej AS Nivy napriek ich tvrdeniam, že to nejde,“ uviedla Cyklokoalícia.

Developerská spoločnosť sa ospravedlnila

Spoločnosť HB Reavis pripustila, že spravila chybu. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlnila prostredníctvom svojho Facebooku. „Chodník nie je sprístupnený, práce neboli ukončené. Aj na naše prekvapenie sme dnes ráno (1. októbra, pozn. red.) zistili chybu nesprávneho vyznačenia cyklotrasy, ktorá sa realizovala cez víkend. Ospravedlňujeme sa "internetom" za zábavné ráno,“ uviedol developer.

Rozsiahla rekonštrukcia ulice Mlynské Nivy v Bratislave a výstavba priľahlej novej autobusovej stanice idú podľa plánu a časového harmonogramu. Deklarovali to zástupcovia hlavného mesta a investora HB Reavis, ktorý práce realizuje. Ulica Mlynské Nivy by mala byť vynovená na jeseň 2019. Autobusová stanica by mala byť zrekonštruovaná v roku 2020.