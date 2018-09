Most-Híd pripravuje zmeny k novému zákonu: Ide o legalizáciu súkromných destilátov

Jedným z nich by malo byť, že zariadenia na takúto súkromnú výrobu destilátov by mali byť po novom plombované. "Znamená to, že výrobné zariadenie bude po celý rok plombované. V čase, keď má výrobca záujem vyrobiť destilát, oznámi colnému úradu túto skutočnosť a on odplombuje zariadenie a potom ho opätovne zaplombuje. Tento postup je presne taký, ako má Rakúsko. Odkopírovali sme model, ktorý je tam používaný a funguje," avizoval pozmeňujúci návrh Antal.

Novela presne definuje podmienky, za ktorých by mohla byť súkromná výroba destilátov pre vlastnú spotrebu povolená. Maximálny povolený objem má byť 25 litrov na osobu za kalendárny rok. Výroba by sa mohla realizovať výhradne v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení. V prípade, že viacero členov spoločnej domácnosti spĺňa definíciu súkromného výrobcu destilátu, uplatní sa obmedzenie maximálne 25 litrov destilátu ročne na celú domácnosť. Súkromný výrobca musí okrem iného spĺňať podmienku dovŕšenia 18 rokov veku, na výrobu môže použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie spĺňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh.

"Vo veľkom existuje nelegálna súkromná výroba destilátov. Pestovateľské pálenice si urobili vlastný prieskum, podľa ktorého je odhadom až 40.000 nelegálnych výrobcov destilátu," vyčíslil Antal. Podľa neho tak existujú dve možnosti. Buď štát začne razantne pristupovať k týmto nelegálnym výrobcom, alebo sa dá do právneho poriadku inštitút, podľa ktorého nebude takéto pálenie v rozpore so zákonom.

K novele zákona má výhrady Potravinárska komora Slovenska. Jej zástupcovia poslancov na výbore informovali o viacerých rizikách. Komora uviedla, že návrh je v rozpore s právom EÚ a je nebezpečný. Napríklad kontrolné mechanizmy, ako aj samotné požiadavky na destilačné zariadenia sú prísnejšie, ako sú upravené v poslaneckej novele. Komora je ďalej presvedčená, že na Slovensku je funkčný systém pestovateľských páleníc, kde si môžu dať ľudia vyrobiť destilát pod odborným dohľadom a na odborne schválených destilačných zariadeniach, pričom je táto výroba kontrolovaná. Nebezpečnosť návrhu podľa komory spočíva tiež v tom, že nie sú kladené žiadne požiadavky na priestor, v ktorom má byť osadené destilačné zariadenie, nie sú kladené požiadavky na samotné destilačné zariadenie, otázna je aj vykonateľnosť kontrol.

Riziká vidí aj opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO). "Ak je niečo naozaj zložité, tak je to výroba liehu. EÚ nedovoľuje súkromnú výrobu alkoholu. Prečo? Lebo je to nebezpečné," skonštatoval Heger s tým, že očakáva aj riziko výpadku vybranej spotrebnej dane do rozpočtu. Preto vidí cestu v tom, aby sa vypracoval zákon, ktorý pomôže znížiť pálenie "načierno". "Bude veľmi ťažké dohľadať a stíhať tých, ktorí dnes už pália načierno," myslí si Heger.

Antala však prekvapuje, že liehovarníci bojujú proti tomuto návrhu, pričom im neprekáža nelegálna výroba. "Nepočul som od žiadnych stavovských organizácií ani od potravinárov, že by upozorňovali, že sa deje niečo, čo je trestným činom a štát to nerieši. To vám prekáža, keď bude môcť niekto 25 litrov absolutu vypáliť. V podstate sa sám prizná, že to robí, zaplatí daň. Už potom je na štáte, aké kontrolné mechanizmy vymyslí a ako to celé nastaví," dodal Antal. Podľa neho sa nedá hovoriť ani o funkčnom systéme páleníc, keďže ľudia pália doma "načierno".