Slováci oslavujú: Pálenie alkoholu bude legálne, má to však háčik

Schválená novela zákona definuje súkromnú výrobu destilátu, súkromného výrobcu destilátu a ustanovuje podmienky súkromnej výroby destilátu, medzi ktoré patria minimálny vek 21 rokov, vlastníctvo destilačného zariadenia spĺňajúceho ustanovené podmienky, zákaz použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, maximálny objem vyrobeného destilátu za jeden kalendárny rok. Novela tiež stanovuje oznamovaciu povinnosť o držbe destilačného zariadenia a daňovú povinnosť.

Vláda SR na svojom rokovaní 22. augusta súhlasila s novým znením zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a o spotrebnej dani z alkoholických nápojov z dielne strany Most-Híd. Navrhla však pristúpiť k viacerým zmenám v pôvodnom návrhu na základe pripomienok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva financií SR, ktoré mali byť do novely zahrnuté.

Peter Antal (Most-Híd) ako predkladateľ návrhu na základe pripomienok ministerstiev vystúpil v rozprave s pozmeňujúcim návrhom, v ktorom boli podľa neho zapracované aj niektoré pozmeňujúce návrhy predložené poslancami NR SR Evou Antošovou (SNS) a Martinom Feckom (OĽaNO). „Táto úprava prináša viacero spresnení a doplnení súkromnej výroby destilátu. Výslovne sa ustanovuje povinnosť súkromného výrobcu destilátu zabezpečiť destilačné zariadenie opatrené uzáverami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odstráneniu. Dopĺňajú sa aj dôvody výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu a dopĺňa sa aj výpočet priestupkov tak, aby colné úrady mohli efektívnejšie postihovať porušenie tejto úpravy,“ uviedol k pozmeňujúcemu návrhu Peter Antal.

Okrem pozmeňujúceho návrhu Petra Antala prešiel aj návrh Evy Antošovej z SNS, ktorá okrem zvýšenia vekovej hranice súkromného výrobcu alkoholu pre vlastnú spotrebu na 21 rokov presadila aj úpravu, aby sa výroba destilátov neobmedzovala len výlučne na vlastné dopestované ovocie, ale aby zahŕňala aj med z vlastnej produkcie.

Poslanci odmietli viaceré návrhy od Beblavého

Vytvoriť podmienky ochrany postupu prokurátorov najmä v trestnoprávnych veciach navrhoval v NR SR nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Parlament však jeho návrh odmietol. Cieľom jeho návrhu bolo posilnenie dôvery verejnosti v nestranné fungovanie základných zložiek štátu s dôrazom na rovnosť pred zákonom. Navrhoval, aby Rada prokurátorov Slovenskej republiky dostala možnosť vyhlásiť pokyn, príkaz alebo úlohu uloženú prokurátorovi nadriadeným prokurátorom za neplatné, ak zistí, že sa svojím obsahom alebo účelom priečia zákonným povinnostiam prokurátora alebo ich obchádzajú. Beblavy dodal, že pri pojme „zákonné povinnosti“ sa má na mysli hlavne povinnosť prokurátora chrániť verejný záujem a postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov.

NR SR odmietla aj ďalší návrh Beblavého, a to novelu zákona o Policajnom zbore. V novele Beblavý navrhoval vytvorenie Rady pre integritu policajného zboru ako nezávislého orgánu zloženého zo siedmich členov, ktorý by disponoval aj potrebnými kompetenciami. Medzi tie najdôležitejšie kompetencie mali patriť rozhodovanie v druhom stupni proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia, rozhodnutiu o náhrade škody, proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu. Rada mala mať možnosť vyhlásiť rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn uložený policajtovi za neplatný, ak svojím obsahom alebo účelom zasahuje napríklad do samostatného vedenia vyšetrovania.

Parlament neposunul do ďalšieho legislatívneho konania ani návrh Beblavého na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Beblavý chcel novelou vytvoriť Fond na záchranu národného prírodného dedičstva, ktorý mal slúžiť na ochranu vzácnych lesov, predovšetkým v národných parkoch. Beblavému napokon neprešiel ani návrh, ktorý vo vzťahu občana a štátu mal zaviesť právo občana urobiť chybu v úradnom styku. Novela zákona o správnom konaní mala ustanoviť, že ak občan vo vzťahu k niektorému úradu urobí "papierovú chybu", za ktorú by inak dostal pokutu, úrad mu v prípade prvého previnenia pokutu odpustí.

OĽaNO sa nepodarilo vymeniť Žarnaya

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chcelo vymeniť poslanca Ota Žarnaya v parlamentnom výbore pre nezlučiteľnosť funkcií. Nahradiť ho mal Alan Suchánek. OĽaNO však s návrhom neuspelo, väčšina poslancov tento návrh odmietla. Dôvodom OĽaNO bol fakt, že Žarnay v roku 2017 z poslaneckého klubu OĽaNO odišiel a pôsobí ako nezaradený poslanec.

Žarnay tvrdí, že sám žiadal pred svojím odchodom, aby ho hnutie z výboru odvolalo. „Ďalší rok a pol som bol aktívnym členom výboru, hlasoval som podľa vedomia a svedomia. Je mi divné, že až teraz prichádza návrh na odvolanie z môjho výboru,“ povedal. Zároveň požiadal, aby bol odvolaný z výboru až po ukončení konaní, ktoré výbor začal tento týždeň.

Výbor začal konanie pre neúplné majetkové priznania proti predsedníčke poslaneckého klubu OĽaNO Veronike Remišovej i opozičnej podpredsedníčke parlamentu Lucii Ďuriš Nicholsonovej. Zároveň začal konať proti ministrom Miroslavovi Lajčákovi, Lászlóovi Sólymosovi a exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

