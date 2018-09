Podľa Sulíka ideme zlou cestou: SaS chce, aby sa zrušili vlaky i pripravované obedy zadarmo

"Dávať voličom niečo zadarmo, to je tá najprimitívnejšia forma kupovania si hlasov," uviedol Sulík. SaS je tak podľa neho za to, aby sa zrušili vlaky zadarmo a aj pripravované obedy zadarmo. "Tie vlaky stoja 15 až 20 miliónov eur ročne. Tak na jednej strane by sme ich zrušili a na druhej strane by sme za ten istý peniaz ľuďom niečo poskytli," opísal Sulík.

Napríklad by sa mohlo podľa neho zamestnať 1000 železničných policajtov navyše na stráženie vlakov, aby bol v nich poriadok a ľudia sa nebáli cestovať vlakmi. Tým by sa podľa neho napríklad stali nadbytočné "Kotlebove hliadky". Podobný názor má aj na pripravované zavedenie obedov zadarmo v školách. "Obedy školstvu nijako nepomôžu, veď problémom školstva nie sú obedy. Problémy školstva sú, že nevieme zaplatiť učiteľov, že školy sú riadené ešte socialistickým štýlom. Tam treba toľko roboty robiť," vymenoval predseda SaS.

Nezachytil, že by jedným z top desiatich problémov v školstve bolo to, že deti musia platiť obedy. "V ekonómii sa hovorí, že obed zadarmo neexistuje a toto je krutá, holá pravda a toho sa treba držať," doplnil Sulík. Argumentoval tiež tým, že napríklad tretina detí v školách neobeduje, alebo naopak v školách obedujú aj deti veľmi bohatých rodičov. A tie budú mať rovnako obedy zadarmo.

Sulík je zároveň poslancom Európskeho parlamentu. Či bude opäť kandidovať v budúcoročných eurovoľbách, o tom podľa neho rozhodne republiková rada strany. "Chceme tak spraviť do konca roka, nemáme dôvod sa teraz ešte ponáhľať. Máme záujem postaviť kvalitnú, poctivú kandidátku, na tom pracujeme," avizoval Sulík.