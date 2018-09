SaS navrhuje možnosť spoplatneného objednávania k lekárovi

Liberáli tvrdia, že poplatky za objednanie sa v ambulanciách vyberajú aj dnes, pritom súčasný zákon to nedovoľuje. Návrhom chcú odstrániť tento stav a motivovať ďalších lekárov, ktorí by mohli vybraté peniaze vkladať do vybavenia svojich ambulancií, a tým skvalitňovať služby aj pre neobjednaných pacientov. Výsledky prieskumov, ktoré SaS prezentovala na tlačovej konferencii, ukazujú, že možnosť priplatiť si a nečakať na vyšetrenie by privítali pracovne vyťažení ľudia aj rodičia školopovinných detí.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) tiež pripomína, že dnes sa poplatky za objednanie na čas vyberajú cez rôzne portály, sú zamaskované ako manažment pacienta a takto objednaní pacienti sa predbiehajú pred neobjednaných. „Chceme, aby poplatky mohol vyberať priamo lekár,“ hovorí Cigániková, „dnes všetko nasvedčuje tomu, že zákon sa porušuje. Nevieme nijako obmedzovať platby načierno, keď ľudia nemajú na výber.“

Prezentovala aj video, v ktorom chce objednať svojich synov do dvoch ambulancií, pričom u ortopéda jej ponúkli najbližší termín na objednanie koncom októbra a u otorinolaryngológa vo februári budúceho roka. Podľa Cigánikovej sa na konkrétny termín nedalo objednať bez poplatku, a dokonca nebolo možné ani prísť a počkať u lekára bez objednania. Prieskumy ukazujú, že optimálna cena za objednanie na termín by podľa ľudí bola okolo štyroch eur. Maximálna možná cena by podľa návrhu mala byť desať eur. SaS verí, že jej návrh podporia aj koaličné strany Most-Híd a SNS.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že v ambulanciách nie je možné vyberať žiadne poplatky okrem tých, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi. "Poskytovanie zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia ani objednanie sa na vyšetrenie nie je možné podmieňovať poplatkom. Prax ukázala, že niektorí poskytovatelia v minulosti našli spôsob, ako systém obchádzať, iní vyberajú poplatky v rozpore so zákonom," doplnil rezort. Podľa neho je v poriadku, ak zdravotnícke zariadenia spoplatňujú dodatočné služby pre pacientov, ako napríklad call centrum, telefonické konzultácie či SMS notifikáciu.