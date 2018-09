Šefčovič očakáva vyrovnaný súboj s Weberom: Dúfam, že bude férový a správne európsky

BRUSEL - Predseda Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber sa stal v stredu jedným z priamych súperov podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča v boji o post predsedu Európskej komisie. Šefčovič, ktorý sa s Weberom dobre pozná, v rozhovore pre TASR vyjadril nádej, že ich súťaž počas kampane pred voľbami do EP bude férová.

Šefčovič upozornil, že kandidatúra jedného z významných predstaviteľov Kresťanskosociálnej únie Bavorska potvrdzuje, akú veľkú dôležitosť tejto demokratickej súťaži, a takisto aj Európskej komisii, pripisuje Nemecko, jedna z najvplyvnejších krajín v Únii. Podľa slovenského eurokomisára by všetky európske politické strany mali postupovať zodpovedne a férovo, čo sa týka eurovolieb. Dodal, že dôležitosť volieb do europarlamentu treba zdôrazniť vo všetkých členských krajinách, lebo tie nadchádzajúce rozhodnú o tom, ako bude v tomto storočí vyzerať Európa na globálnej šachovnici - či to bude šachovnica viac americká a čínska alebo či bude na nej EÚ zohrávať dôstojnú úlohu.

"Som presvedčený, že máme všetky predpoklady na to, aby sme boli naďalej jedným z globálnych lídrov. Vyžaduje si to však racionálny prístup, európsku jednotu, väčšiu akcieschopnosť a mať za politikou ľudí, lebo neraz, keď cestujem po Európe a počúvam, ako je ten Brusel vzdialený. Je našou spoločnou úlohou, na európskej a národnej úrovni, priblížiť ľuďom Európu, vysvetliť, prečo je pre nich dôležitá v každodennom živote," opísal situáciu Šefčovič.

Jedni z prvých oficiálnych kandidátov dvoch najväčších politických strán v Európe sa dobre poznajú a navzájom rešpektujú. Šefčovič pripomenul, že počas predošlého mandátu v exekutíve EÚ mal na starosti medziinštitucionálne vzťahy a stovky hodín strávil v EP, kde rokoval o dohode, ktorou sa Lisabonská zmluva implementovala do života europarlamentu a do jeho spolupráce s eurokomisiou.

"Často sme spolu komunikovali, naozaj sa dobre poznáme, máme voči sebe rešpekt, a preto verím, že tá súťaž bude férová, transparentná a správne európska," dodal Šefčovič. Ani jeden z nich však zatiaľ nemá istotu "postupu" do ďalšieho kola, lebo nominačný proces nebol ukončený a v oboch táboroch sú aj ďalšie "silné mená" ochotné sa zapojiť do volebnej súťaže. Volebný líder, tzv. spitzenkandidat, vzíde zo straníckych kongresov počas tejto jesene.

Šefčovič upozornil, že Weber to bude mať o niečo ľahšie, lebo v EPP stačí na predloženie nominácie podpora troch členských strán, kým Strana európskych socialistov "zdvihla latku vysoko" a každý kandidát musí zohnať podporu deviatich strán z tohto tábora. "Prakticky celé leto som strávil rozhovormi, telefonátmi, stretnutiami a cestami, aby som oslovil čo najväčší počet lídrov," priznal slovenský eurokomisár. Dodal, že podpora, ktorú sa mu dosiaľ podarilo získať, ho oprávňuje k tomu, aby na kongrese svoju kandidatúru deklaroval. Ocenil, že pri hľadaní podpory získal veľa podnetov, čo treba robiť inak a lepšie, a že sa mu podarilo prekročiť priestor strednej Európy. Tvrdí, že podporu členských strán má aj na juhu a severe Európy a aj v niektorých západných krajinách.

Zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, ktorá politická skupina má najväčšie šance na víťazstvo v eurovoľbách, veľkou neznámou sú európski populisti a aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý oznámil, že jeho centristické hnutie nepodporí žiadnu z veľkých európskych strán. "V októbri odštartujeme súťaž v rámci Strany európskych socialistov. Verím, že vyberie nielen silného lídra, ale aj silný tím, s ktorým pôjdeme do európskych volieb a ktorý pomôže zvýšiť záujem o tieto voľby a prinesie myšlienky, ktoré pripravia Európu na budúce desaťročie," uviedol v závere Šefčovič.