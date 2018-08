Ďalší Kočnerov škandál odhalený: Bitka o 45 miliónov, chcel prevziať majetok Unipharmy

Ako informoval portál sme.sk, Okresný súd Košice II zamietol snahu firmy Mariana Kočnera vymôcť 45 miliónov eur od lekárnikov vlastnicicich distribučnú firmu. Kočnerova firma žiadala od Unipharmy peniaze za údajne zmarený nájom apartmánov v budove na Donovaloch.

Unipharma si v roku 2006 objednala 80 apartmánov v komplexe, ktorý na Donovaloch staval práve Kočner. Unipharme sprostredkoval stretnutie s Kočnerom jeden z jej zamestnancov, ktorý sa neskôr ukázal ako dopredu dohodnutý komplic.

Po tom, čo bol komplex v roku 2009 dokončený, Unipharma rozpredala apartmány lekárnikom a to, čo nepredala, previedla na dcérsku firmu Pharmaeduca. Zvyšné apartmány ostali Kočnerovi blízkej firme Investment Hotels Holding, ktorá tak začala prevádzkovať štvorhviezdičkový hotel.

Výmena, ku ktorej nedošlo

Kočner sa neskôr po rokoch rozhodol, že sa od lekárnikov pokúsi získať tieto apartmány. Keďže mal vlastniť aj okolité pozemky, v roku 2014 začal hroziť, že vstup do im apartmánov zablokuje. Na výmenu mali dosť zrekonštruovaný hotel Šport na Donovaloch.

Pharmaeduca tak podpísala 23. decembra 2014 „dohodu o budúcom vysporiadaní". Výmena sa však nakoniec neuskutočnila, Pharmaeduca totiž uviedla, že Kočner hotel Šport nezrekonštruoval podľa dohody a rokovania tak nepokračovali.

Ide vraj o ušlý zisk

Žalobu o náhradu ušlého zisku na Unipharmu a Pharmaeducu podala začiatkom roka 2016 firma International Investment Development Holding, ktorá je blízka práve Kočnerovi. Na základe dohody vraj očakávala, že sa uzavrie obchod a Unipharma nemala dôvod od neho odstúpiť.

Podľa Kočnera totiž už jemu blízka firma uzavrela nájomné a podnájomné zmluvy na apartmány, ktoré chcela získať späť od lekárnikov. Išlo o sumu 45 miliónov eur za 25 rokov nájmu. Kočnerova firma navyše chcela prenajať dvom iným jeho firmám.

Košický okresný súd zamietol žalobu vo štvrtok 9. augusta. Ako uviedol sudca Adrián Pažúr, Unipharma nemala byť žalovaná, pretože obchod sa riešil cez Pharmaeducu, navyše žalobu zamietol ako nedôvodnú. Proti rozhodnutiu sa obe strany ešte môžu odvolať.

Snaha oligarchov, tvrdí Unipharma

Ako tvrdí riaditeľ Unipharmy Tomislav Jurik, išlo vraj o snahu oligarchov. Kočner mal vraj na objednávku záujmových skupín zo zdravotníctva ísť po jeho firme. Penta, ktorá je najväčším súkromníkom v zdravotníctve, tieto slová popiera.

„Takáto sofistikovaná kauza sa pripravuje na objednávku, tu totiž nejde len o peniaze, ale o vplyv a moc v zdravotníctve. Ak by totiž súd rozhodol opačne, v konkurze by Unipharmu mohol kúpiť za zlomok jej hodnoty niekto, komu krásne zapasuje do podnikateľského portfólia,“ povedal Jurik.

Unipharma patrí medzi najväčších distribútorov liekov na Slovensku, vlastní ju takmer 800 lekárnikov. Tržby sú takmer pol miliardy eur, ale zisk je iba dva až tri milióny eur ročne. Unipharma by teda v prípade prehraného sporu nedokázala 45 miliónov eur zaplatiť a podľa sme.sk by jej hrozil konkurz.