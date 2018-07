Súd už má na stole obžalobu na Mariana Kotlebu: Ten hovorí o vykonštruovanej a účelovej fraške

Za umelo vykonštruovanú a účelovú frašku považuje predseda parlamentnej ĽSNS Marian K. obžalobu, ktorú na neho podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 26. júla. "Ak Špecializovaný trestný súd (ŠTS) prijme obžalobu, budem prvý politik súdený nie za to, že rozkráda verejný majetok a berie ľuďom peniaze, ale za to, že im ich dáva. Je to absurdná situácia. My sa nebojíme pojednávania na ŠTS a verím v to, že ak súd nastane, budem oslobodený," reagoval Marian K. v pondelok v sídle ĽSNS v Banskej Bystrici. Prokurátor ÚŠP ho obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Informovala o tom v piatok (27.7.) hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Podstatou skutku je, že Marian K. v Banskej Bystrici v roku 2017 v aule školy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, každý na sumu 1488 eur. Číslo 1488 je pritom známe a používané v symbolike extrémistov. To je, ako povedala hovorkyňa ÚŠP, spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo v preklade znamená: "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (ôsme písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!").