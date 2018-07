O podpore prezidentského kandidáta rozhodne KDH na jeseň: Jedno meno rezonuje

„KDH ako prvá politická strana predstavila dve mená kandidátov, o ktorých sme uvažovali. Aj po vzájomnej dohode medzi Miroslavom Mikolášikom a Mariánom Čaučíkom sme predstavili ako možného kandidáta Mariána Čaučíka. Sme radi, že aj prezident Andrej Kiska ho menoval ako dobrého kandidáta,“ uviedol Župa s tým, že k voľbám pristupujú zodpovedne a v primeranom čase oznámia ďalší postup.

Ako Župa dodal, podľa kresťanských demokratov ideme do ťažkých časov i keď sa to tak nezdá. „V politickom straníckom zápase to bude ťažký boj, preto na vyváženie by mal v spoločnosti prezident pôsobiť upokojujúco, integrálne. Osoba prezidenta SR v prichádzajúcom období bude mimoriadne dôležitá,“ uzavrel.

Prezidentské voľby sa budú konať na jar v roku 2019. Spomedzi parlamentných strán okrem hnutia OĽaNO svojich kandidátov doposiaľ nepredstavili vládne strany Smer-SD ani Slovenská národná strana (SNS). Zatiaľ kandidatúru ohlásili Robert Mistrík, ktorý sa bude o prezidentský post uchádzať ako nezávislý kandidát s podporou strán SaS a Spolu, strana Most-Híd postavila do súboja svojho predsedu Bélu Bugára a mimoparlamentné Progresívne Slovensko advokátku Zuzanu Čaputovú.

Spomedzi parlamentných strán budú mať svojho kandidáta aj hnutie Sme rodina, a to Milana Krajniaka a Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Záujem kandidovať na post hlavy štátu ohlásila Bohumila Tauchmannová Záborská, Radovan Znášik, Juraj Zábojník, Eduard Chmelár, predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec, Oskar Fegyveres, bývalý predseda NR SR František Mikloško, Martin Daňo i Štefan Harabin. Záujemca musí získať 15 podpisov poslancov NR SR alebo 15-tisíc podpisov občanov.