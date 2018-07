Šéf SNS Danko skritizoval ukrajinského veľvyslanca: To, čo si dovoľuje, je nehorázne

"Poslanci Národnej rady majú svoje právne a spoločenské postavenie. Slovensko je zvrchovaný a demokratický štát. Ak sa akýkoľvek občan, tobôž poslanec NR SR, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť majú alebo nemajú,“ povedal na adresu Mušku predseda parlamentu Andrej Danko.

Muška podľa Andreja Danka opakovane porušuje protokol a opakovane sa nevhodným spôsobom vyjadruje nielen k poslancom NR SR, ale i predstaviteľom štátu. Predseda Národnej rady preto požiada ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, aby bol pán Muška predvolaný a upozornený na to, že takéto vyjadrenia, ktorými sa vyhráža poslancom NR SR, sú nezlučiteľné s jeho mandátom.

"Mandát veľvyslanca má svoje pravidlá a pán Muška si musí uvedomiť, že má právo na svoj názor a aj postoj, ale tam to začína, aj končí. Verím, že sa verejne ospravedlní za vyhrážky, ktoré zazneli. Ak sa poslanec NR SR rozhodne ísť nielen na Krym, ale hoci aj na Mesiac, nik ho nemôže zastrašovať. Je to ich neoficiálna cesta a slobodná vôľa mimo slovenského parlamentu. Ukrajinské zákony pre slovenských občanov neplatia pán Muška, to by ste mohli vedieť," odkázal veľvyslancovi Ukrajiny v SR Andrej Danko.

Muška vo štvrtok povedal, že poslanci, ktorí sa začiatkom augusta chystajú na Ruskom anektovaný Krym skúmať tamojšie pomery, porušia ukrajinské zákony. "Nie som šťastný z tohto ich rozhodnutia. Tí, ktorí prídu na pozvanie okupačnej vlády, porušujú ukrajinské zákony. Ukrajinská strana bude reagovať, myslím si, že budú mať zákaz vycestovať v budúcnosti na Ukrajinu," vyjadril sa Muška, ktorý už napísal slovenským politickým stranám list, aby svojich poslancov od takýchto krokov odhovorili.

Poslanec NR SR Peter Marček (nezaradený) priznal, že on je organizátorom cesty. "Idú poslanci a podnikatelia ako súkromné osoby v čase svojho voľna," uviedol. Mená ostatných poslancov povedať nechcel, priznal len svoju kolegyňu Martinu Šimkovičovú (nezaradená), ktorá však má zatiaľ problém s termínom. Okrem tejto dvojice majú vycestovať ďalší štyria koaliční poslanci. "Ideme si hlavne pozrieť pomery. Odlietame 31. júla do Moskvy a následne 1. augusta na Krym. Vraciame sa 4. augusta," popísal cestu Marček.

Tiež uviedol, že zo slovenského ministerstva zahraničných vecí už dostal avízo, že im hrozí zákaz vstupu na Ukrajinu. "Ja som cez rezort diplomacie odkázal, že preto idem na Krym, aby som videl to údajné porušovanie ľudských práv tamojších obyvateľov. Zoberiem aj médiá," avizuje.