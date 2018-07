Nerovnosti vo vzdelávaní sú najväčším problémom nášho školstva, tvrdí Remišová

"Nemôžeme systémové zlyhanie riešiť nejakým časovo obmedzeným spôsobom, ako nejaký projekt. Ak sa chceme zlepšiť, je potrebné prijať dlhodobé zmeny systému, tak ako to urobili v Poľsku alebo v Nemecku, kde sa úroveň vedomostí žiakov výrazne zvýšila. Je škoda, že ministerka už rok rieši nepodstatné problémy, namiesto zásadných vecí," dodala Remišová.

V testovaní deviatakov sa ukázali obrovské regionálne rozdiely. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice I, ktorí získali 71,7 percenta a najmenej úspešní sú žiaci z okresu Gelnica so 49 percentami. Podľa nezaradeného poslanca Martina Poliačika sú problémy navzájom prepojené a začína to stále niekde v škole.

"Ak mladí ľudia v Gelnici dostanú horšie vzdelanie ako v Košiciach, tým pádom aj ich šanca zamestnať sa bude nižšia a preto sme ako keby v začarovanom kruhu chudoby a regionálnych rozdielov. Riešením je funkčný systém metodickej podpory pre učiteľov. Nedá sa jednoducho prísť, vymeniť učiteľov a dať tam nových modernejších, ale hlavne musíme pomôcť tým súčasným. Potrebujeme tvoriť nové metodické podklady, mať metodikov v teréne a vytypovať školy, ktoré nefungujú správne alebo majú horšie výsledky a ísť im pomôcť. Zároveň čerpať zo skúsenosti od tých lepších a pokúsiť sa ich prepájať," povedal Poliačik v rozhovore.

Novela zákona o politických stranách nerieši to najdôležitejšie

Návrh novely Zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorý v júni posunul parlament do druhého čítania, podľa predsedníčky poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veroniky Remišovej je cielený hlavne na likvidáciu hnutia OĽaNO. Ako uviedla, SNS so Smerom-SD nevedia pohnúť s problémami Slovenska, tak sa rozhodli, že aspoň svojim súperom znepríjemnia život.

"Ak chce dať strana celú kandidátku do volieb, musí podľa návrhu SNS poslať ministerstvu zoznam aspoň 300 členov s menami, adresami, rodným číslom. Viem si predstaviť, čo sa bude diať, keď SNS zistí, že na okresnom úrade napríklad v Dolnom Kubíne je úradníkom člen opozičnej strany. Toto opatrenie považujem len za nástroj na zastrašovanie ľudí, aby do politiky radšej nešli, a nechali pekne krajinu v rukách ľudí ako Robert Fico, Andrej Danko či Anton Hrnko," uviedla Remišová.

Podľa nej pri takomto zákone by bolo normálne sadnúť so všetkými stranami v parlamente a povedať si, čo nefunguje, čo treba zmeniť. "Nemusia súhlasiť všetci so všetkým, ale aspoň by bolo jasné, že sa Andrej Danko nesnaží iba poškodiť konkurenciu, aby tu mohol bačovať aj po voľbách. Tento zákon nerieši to najdôležitejšie, napríklad demokratické fungovanie strán a transparentné financovanie, peniaze pre politické strany sa budú môcť naďalej zháňať „vlastnou hlavou“ alebo nosiť v igelitkách," dodala.

Remišová je presvedčená, že OĽaNO by mohlo budovať štruktúry aj svižnejšie. "No na druhej strane nie je dôležité množstvo členov, ale ich kvalita. Určite nechceme mať vo svojich radoch ľudí, ktorí politiku využívajú len ako prostriedok na vlastné obohatenie. Vidíme to v stranách ako Smer-SD alebo SNS. V regionálnych štruktúrach politických strán sú ľudia, ktorí využívajú systém na budovanie lokálnych, povedala by som až mafiánskych klanov, kedy majú svojimi ľuďmi obsadené miestne úrady, políciu, prokuratúru, prípadne okresné súdy. My spolupracujeme s ľuďmi, ktorým na Slovensku záleží, ktorí pre svoje mesto, komunitu už niečo urobili," uviedla.

Podľa poslankyne parlamentu Andrej Danko neustále vyzdvihuje členskú základňu. "Ale strany ako SNS, Smer-SD majú členov síce veľa, ale to im nebránilo, aby sa stali symbolom korupcie, rozkrádania a neschopnosti, od ministerstiev po posledný úrad. SNS je duchom stále v časoch Márie Terézie, papier je skrátka kráľ. Máme elektronické občianske preukazy aj náznaky elektronických služieb štátu, ale prihláška do strany musí byť na papieri, zoznamy členov na papieri, všetko na papieri. A navyše s notársky overenými podpismi, notári si tak pred každými voľbami prídu na svoje," myslí si Remišová.

Národná rada SR v júni posunula do druhého čítania návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach. Návrh zavedie novú reguláciu pre voľby do NR SR a Európskeho parlamentu. Podmienkou pre kandidujúce strany bude, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov. Novela stanovuje orgány strany a minimálne počty členov orgánov strán. Zo zákona každá strana bude musieť mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Okrem toho najvyšším straníckym orgánom bude snem. Strana tiež bude musieť mať štatutára. Každý orgán strany okrem štatutárneho bude musieť mať najmenej troch členov a výkonný deväť členov. Jeden člen nemôže byť vo viacerých orgánoch naraz.

Strany, ktoré budú chcieť kandidovať do NR SR alebo Európskeho parlamentu, budú musieť okrem zoznamu kandidátov a volebnej kaucie predložiť aj zoznam počtu členov strany. „Ten bude musieť byť minimálne dvojnásobok počtu kandidátov zaradených na kandidačnú listinu,“ vysvetlil Tibor Bernaťák (SNS). Prípadne strany dostanú podľa neho na výber. Ak by si nevybrali túto alternatívu, musia pred voľbami predložiť zoznam členov, ktorý je päťnásobkom najvyššieho výkonného orgánu strany. „Keď teda výkonný orgán, ktorým je predsedníctvo, má deväť členov, strana musí predložiť pred voľbami zoznam 45 členov strany." Navrhovaná právna úprava podľa Bernaťáka v žiadnom prípade nesleduje cieľ likvidovať politickú pluralitu, ani nijako neobmedzuje doterajšie podmienky zakladania politických strán.