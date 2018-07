Dlhodobo sa snažíme, aby elektronicky maturovalo viac žiakov, tvrdí Lubyová

BRATISLAVA - Dlhodobo sa snažíme, aby čoraz viac žiakov maturovalo elektronicky. Povedala to v rozhovore ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že zatiaľ túto formu využíva veľmi málo žiakov, v tomto roku to bolo asi 2 000 maturantov.

"Pripisujeme to tomu, že kvalita internetového pripojenia na školách nie je dostatočná na to, aby sa riaditelia a žiaci rozhodli pre online formu. Asi sa obávajú nejakého výpadku pripojenia alebo problémov pri maturitnej skúške. Zároveň sa na papieri archivujú výsledky online testovania. Výhodou online testovania je to, že žiak okamžite zistí výsledok. V prípade papierovej formy sa naň musí čakať," vysvetlila šéfka rezortu školstva. Dodala, že by chceli podporiť elektronickú formu, "ale závisí to od toho, či budeme schopní dokončiť obstarávanie nového internetového pripojenia na školách, alebo budeme musieť rozmýšľať o nejakých krízových riešeniach".

Lubyová by okrem iného chcela, aby si čo najviac žiakov vyberalo matematiku ako maturitný predmet, lebo je potrebné podporovať technické odbory. "Sme radi, že tento rok maturovalo z matematiky viac žiakov ako po minulé roky a zároveň dosiahli výrazne lepšie výsledky - asi o desať percentuálnych bodov, čo je veľmi dobrý trend. Pripisujeme to trochu aj tomu, že maturita z matematiky je akoby voliteľná a nie je strašiakom, ktorý sa musí povinne absolvovať. Tí, ktorí si ju vyberú, tak sú motivovaní a radi sa matematiku učia. Čoraz viac zamestnávateľov aj študijných programov vyžaduje matematiku. Nedávno som odovzdávala maturitné vysvedčenia na Strednej odbornej škole záhradníckej, kde nám povedali, že ich žiaci si výrazne viac zapisujú matematiku, pretože mnohí absolventi ich školy idú študovať záhradnú architektúru, kde sú predmety ako rysovanie či geometria a matematiku naozaj potrebujú," vysvetlila ďalej ministerka školstva.

Ďalším cieľom ministerstva školstva je zlepšiť výsledky v cudzích jazykoch. Z výsledkov tohtoročných maturít vyplynulo, že žiakom sa výrazne zhoršili výsledky v niektorých cudzích jazykoch, hlavne v nemčine. "V nemeckom jazyku dokonca až 38 percent žiakov na úrovni B1 neurobilo testy. Je to naozaj veľké percento. Pripisujeme to možno tomu, že máme ako prvý povinný jazyk angličtinu. Keď sa deti rozhodnú vo vyšších ročníkoch začať študovať francúzštinu alebo nemčinu, tak sa ten jazyk už nedokážu naučiť tak, že by nemali problém na úrovni B1," povedala Lubyová a dodala, že by chceli zrušiť povinnosť študovať angličtinu ako prvý cudzí jazyk a zaviesť možnosť, aby sa ako prvý cudzí jazyk mohla študovať napríklad nemčina, francúzština, taliančina, španielčina alebo ruština.

"Nebude to povinnosť, ale možnosť. Pokiaľ rodičia, komunita, škola vedia poskytnúť aj vzdelávanie v inom prvom cudzom jazyku, tak sa to bude dať robiť. Tým sa budú môcť niektoré školy aj diferencovať, zatraktívniť či získať nových žiakov," uzavrela šéfka rezortu školstva. V tomto školskom roku maturovalo 42 483 žiakov. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 54,7 percenta. Povinný maturitný predmet bol aj cudzí jazyk. Maturanti si mohli vybrať anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky alebo ruský jazyk. Matematiku ako maturitný predmet si vybralo 5 422 maturantov, čo je o 800 viac ako v školskom roku 2016/2017.