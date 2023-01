Odkaz sociálnych demokratov: Referendum je našou šancou! Iní politici oponujú, pridal sa aj Andrej Kiska

Zuzana Čaputová sa podľa informácií, ktoré zverejnila agentúra TASR sobotného referenda nezúčastní. Chce tak vyjadriť svoj občiansky postoj, rešpektuje však slobodné rozhodnutie každého o jeho účasti a aj inštitút referenda. Podľa prezidentky SR však vieme svoj postoj k referendu vyjadriť aj svojou neúčasťou.

Eduard Heger (OľaNO) sa na referende nezúčastní. Informovala o tom agentúra TASR. Poverený premiér ho v aktuálnej situácii označil za bezpredmetné. Podľa Hegera je možné nájsť dostatok hlasov na zmenu Ústavy SR aj v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR). Premiér prízvukoval, že referendum je podľa neho len kampaňou predsedu strany SMER-SD Roberta Fica. Premiér sa dnes vyjadril aj prostredníctvom videa na sociálnej sieti Facebook.

„Zajtrajšieho referenda sa nezúčastním,“ napísala na svojom Faceobooku poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková a dodáva, že „aj neúčasť na ňom je vyjadrením názoru.“ Podobne ako premiér Heger tvrdí, že referendum je len marketingovou kampaňou Roberta Fica.

Diametrálne odlišný názor však zastáva nezaradený poslanec za stranu HLAS-SD Richard Raši. Podľa neho musia mať občania Slovenskej republiky možnosť odvolať vládu a ukončiť volebné obdobie parlamentu. „Lebo ľud – volič, moc svojim hlasom dáva a rovnako ju musí mať právo politikom aj vziať," dodáva.

K Rašimu sa pridáva aj jeho stranícky kolega Erik Tomáš. Ten však zvolil o čosi odvážnejšiu formu prejavu svojho názoru. Na svojom profile ešte včera (19. 01.) zverejnil video, v ktorom svojich voličov vyzýva k účasti na referende:

Najznámejšiu trojicu strany HLAS nakoniec doplnil aj samotný líder Peter Pellegrini. Ten sa svoj postoj rozhodol zverejniť na poludnie deň pred konaním referenda. "Vláda nepracuje pre ľudí, háda sa medzi sebou a vyrába čoraz väčší chaos a žiaľ ľudia chudobnejú. (...) Slovensko potrebuje novú, kompetentnú a hlavne zodpovednú vládu, ktorá bude rýchlo a efektívne riešiť skutočné problémy ľudí. Jediná možnosť ako k takejto vláde dospieť je cez predčasné parlamentné voľby," tvrdí vo svojom videu a dodáva, že jediná možnosť ako predčasné voľby dosiahnuť je práve cez sobotné referendum.

Juraj Hipš, pedagóg a politik sa stavia proti referendu. „Aj keď si ctím možnosť práva voliť a ovplyvňovať veci verejné, na sobotné referendum nepôjdem,“ píše na svojom profile. Tvrdí, že nijakým spôsobom nebude pomáhať kampani Smeru, Hlasu ani Republike.

K Hipšovi sa pripája aj jeho partner z posledných parlamentných volieb 2020 Michal Šimečka. Aktuálny predseda ľavicovo-liberálnej strany Progresívne Slovensko tvrdí, že na referende sa tiež nezúčastní. „Predčasné voľby považujem v tejto situácii za správne riešenie, no všetky potrebné nástroje majú v rukách poslanci a poslankyne NR SR," pripomína.

Svoj negatívny názor k situácii vyjadril aj exprezident a zakladateľ strany Za Ľudí Andrej Kiska. "Vyše desať miliónov eur, ktoré referendum bude stáť a ktoré my všetci z našich peňazí zaplatíme, sa radšej mohli minúť na pomoc rodinám s chorými deťmi,“ píše nahnevaný Kiska. Exprezident si myslí, že by malo byť vytvorené pravidlo, podľa ktorého by mal organizátor referenda platiť časť nákladov v prípade, ak sa nezúčastní potrebných 50% voličov.

Z radov prezidentských kandidátov sa k svojej neúčasti na referende vyjadril aj vedec Robert Mistrík. „Inštitút referenda mám v úcte, no nemám v úcte jeho terajšieho iniciátora...“ okomentoval.

Rastislav Káčer sedí na stoličke ministra zahraničných vecí len krátko, no jeho meno už rezonuje naprieč slovenskou politickou scénou. Na referende nemá v pláne sa zúčastniť a svoje sobotné plány popísal nanajvýš svojrázne. „Večer si ugrilujem jahňací šiškebab s harisou a dám si pohár dobrého vína. (...) Čo v pláne isto nemám je ísť na referendum,“ píše s nádychom irónie Káčer.

Pred referendom sú dezinformátormi zneužívané mnohé známe tváre. Teraz sa medzi nimi ocitol aj Ján Benčík (ZA ĽUDÍ). Ten sa rozhorčuje nad „fejkovými obrázkami“ ktoré pri jeho tvári nesú rám naznačujúci jeho súhlas s referendom. „Ja Ficove a replikantské referendum nepodporujem a nezúčastním sa ho,“ zdôrazňuje Benčík pvo svojom statuse.

Na podporu sa však postavil Juraj Blanár, podpredseda NR SR za stranu SMER-SD, ktorá je organizátorom sobotného referenda. Ten mal so svojim straníckym kolegom Richardom Takáčom v pláne navštíviť regióny na východe (Prešov, Sabinov), aby s miestnymi obyvateľmi diskutovali o potrebe referenda.

K Blanárovi a Takáčovi sa pridáva aj ich ďalší stranícky kolega Viliam Zahorčák, ktorý na svojom profile zverejnil vzor referendového hlasovacieho hárku so zakrúžkovanou možnosťou – ÁNO. „Priatelia, ja sa referenda určite zúčastním, a čo vy? Poď a zakrúžkuj ÁNO!“ píše vo svojom statuse.

Rovnako ako Ján Benčík sa proti dezinformátorom postavil aj mladý poslanec Andrej Stančík (OĽaNO). Ani jemu sa nepáčilo zneužívanie jeho tváre v prospech zajtrajšieho referenda a tak sa rozhodol fotografiu mierne upraviť. Teraz na nej stojí „NJDM Referendum 21. január 2023“ čo by sa dalo voľne preložiť ako: „nejdem na referendum 21. januára 2023.“

V neposlednom rade sa proti referendu stavajú už aj slovenskí politici zo starej školy. Europoslanec Ivan Štefanec za stranu Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a súčasne bývalý poslanec SDKÚ-DS sa stavia referend na odpor. „Toto referendum, podporované populistickými a extrémistickými stranami, ktoré nemá za cieľ nič iné ako zmobilizovať voličov a priniesť politické body stranám, ktoré na pravidelnej báze narábajú s dezinformáciami, šíria ruskú propagandu, hovoria o vystúpení z EÚ, či NATO a namiesto konkrétnych ekonomických riešení ponúkajú občanom len emócie a rozdelenie spoločnosti, nie je tým, čo v tejto chvíli Slovensko potrebuje,“ rozohnil sa na sociálnej sieti.