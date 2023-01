V Paríži som bývala v príšerných bytoch. Vyhodili ma z práce a chcela som sa vrátiť domov. Prezradila bohyňa Ema Müller

Ema Müller žije dlhé roky v Paríži, kde zažila príšerné bývanie, toxický vzťah, rozchod, aj prepustenie z práce a nie raz. Ako povedala, Francúzi sú chladní, no založila slovensko-českú skupinu na sociálnych sieťach, kde si našla kamarátky a začali sa stretávať. Dokonca spolu maľovali nahého muža. Veľakrát sa už chcela vrátiť domov, no potom stretla svojho snúbenca. Plánuje sa vydať a vo Francúzsku by už rada žila spolu so svojim manželom a deťmi.

Ema je tiež známa influencerka na sociálnych sieťach, kde sa prezentuje ako bohyňa a vyzýva aj ostatné ženy, aby nimi boli. Na Instagrame si vytvorila komunitu, kde dennodenne zdieľa aj svoje negatívne pocity. Ako prezradila, Instagram je jej priestor a má ho veľmi rada. Vždy sa bála svojich pocitov a je to pre ňu oslobodzujúce, keď vie, že aj iné ženy to cítia podobne. Prečo sa prejedala? Aký má názor na svadbu?

Vypočujte si Topky podcast aj na audio platformách:

ANCHOR SPOTIFY

Ak sa vám Topky podcast páči, dajte nám prosím ODBER na Youtube alebo FOLLOW na Spotify a počúvajte každú novú časť vždy vo štvrtok ako prví. Ďakujeme