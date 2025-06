Slovenský investor dosiahol 30% výnos, ale inflácia ho prekonala o 18%

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prvý kvartál tohto roka zaznamenal turbulencie na svetových trhoch. Neprehliadnuteľný pokles výnosnosti zaznamenali akciové fondy, čo sa podpísalo aj pod pokles hodnoty indexu slovenského investora (ISI 100) a jeho návratu na úroveň z tretieho štvrťroka 2024, teda 130 bodov. Poukázala na to v aktuálnom komentári analytička Wood & Company Eva Sadovská.

Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Pri výpočte sú sledované nielen výnosy, ale aj veľkosť fondov. Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota 100 bodov je datovaná k 1. januáru 2017.„K 31. marcu 2025 bola hodnota indexu slovenského investora evidovaná na úrovni 130,01. Investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 30,01 %,“ priblížila Sadovská.

(Zdroj: gettyimages.com)

V porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v bankách tak priemerný investor zarobil viac, na pokorenie inflácie to však nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli totiž oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 48,4 %. „Dôvodom je najmä rekordne rýchle, dvojciferné tempo zdražovania v krajine počas rokov 2022 a 2023, kedy sa hodnota ISI 100 dostala pod úroveň kumulovanej inflácie. Navyše, kým hodnota indexu slovenského investora sa počas prvého kvartálu 2025 znížila, inflácia v krajine zrýchlila,“ vysvetlila analytička.

Najväčšiu váhu v indexe na úrovni 33 % mali na konci marca tohto roka zhodne zmiešané a akciové fondy. Nasledovali realitné fondy s podielom 22 %. Dlhopisové fondy mali váhu 7 % a fondy krátkodobých investícií 4 %. Podiel akciových fondov v čase postupne rastie, a to na úkor zmiešaných fondov.Najvyššiu výnosnosť za sledované obdobie, teda od roku 2017 doteraz, dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 80,6 %. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 7,4 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 34 % a ročný výnos 3,6 %. Zmiešané fondy vykázali celkové zhodnotenie na úrovni 17,1 % a ročné 1,9 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 8,9 % a ročný 1 %. Po rokoch straty sa aktuálne dostali do plusu aj dlhopisové fondy, a to s kumulovaným výnosom 2 % a anualizovaným 0,2 %.