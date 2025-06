Prezident hovorí o spájaní, ale hnutie Slovensko do paláca nepozve, uviedol Michal Šipoš

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pripomenul, že prezident, bez ohľadu na to, kto aktuálne túto funkciu zastáva, je hlavou štátu a mal by preto postupovať nadstranícky. „Keď mal prvý prejav o stave republiky, keď odchádzal od pápeža, hovoril, že musíme spájať, nemôžeme sa na niekoho pozerať zhora a povýšenecky, ale skutky sú potom úplne iné,“ povedal Šipoš.

archívne video

Hnutie Slovensko o spolupráci s KDH (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dodal, že ak by hnutie v nejakom konkrétnom prípade pozvanie dostalo, až potom by sa rozhodovalo, či ho prijme alebo odmietne. „Aj doteraz niektoré strany pozvanie prijali, iné neprijali. Ale podstatné je, že sa nespráva ako nadstranícky prezident,“ dodal Šipoš na margo praxe prezidentského paláca pozývať na okrúhle stoly všetky parlamentné strany okrem hnutia Slovensko.

Prezident rozhodol o referende k protiruským sankciám

Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ kriticky vníma aj fakt, že prezident rozhodol o referende k protiruským sankciám bez toho, aby sa obrátil na Ústavný súd. „Osobne nesúhlasím s tým, aby protiruské sankcie boli zrušené a myslím si, že to je jeden z možných tlakov na Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine,“ konštatoval Šipoš. „Ale myslím si, že ústavne čistejšie aj korektnejšie z hľadiska toho, že sa tam toľko ľudí podpísalo, by bolo, ak by sa obrátil na Ústavný súd,“ dodal.

Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Parlament schválil uznesenie, podľa ktorého by členovia vlády nemali v medzinárodných organizáciách hlasovať za prijatie nových sankcií a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii aj vďaka zlej taktike opozície, ktorej nevyšla snaha o obštrukciu. „My sme boli pripravení hlasovať proti,“ konštatoval Šipoš s tým, že na návrh Martina Dubéciho z PS sa namiesto toho nezaprezentovali. Ako sa ukázalo, časť Hlasu-SD uznesenie nepodporila a ak by sa opoziční poslanci nepokúsili o obštrukciu, neprešlo by. „Nastala v opozícii chyba, to si treba priznať,“ reagoval Šipoš.

Na margo návrhu novely ústavy konštatoval, že ak by s ním prišli poslanci KDH, ktorí autenticky presadzujú konzervatívnu líniu v kultúrno-etických otázkach, hnutie Slovensko by zvažovalo svoju podporu novele. „Ale tu sme jasne povedali, že nebudeme asistovať Robertovi Ficovi (Smer-SD) pri tejto jeho politickej hre,“ vyhlásil Šipoš. Odlišný postoj ako zvyšok poslaneckého klubu majú poslanci z Kresťanskej únie. „Kolegovia z Kresťanskej únie, oni sú samostatná strana, si vybrali inú cestu, majú tri podmienky, ktoré, keď budú splnené, sú ochotní to podporiť,“ dodal.

Parlament zamietol návrh hnutia Slovensko, aby v parlamentných voľbách získali možnosť voliť občania už od šestnástich rokov. „Myslíme si, že keď mladým ľuďom dáte príležitosť a dáte im šancu, aby sa mohli zapájať do verejného života a mohli by voliť, tak aj oveľa zodpovednejšie by sa potom správali,“ uviedol Šipoš. K novele zákona o transakčnej dani, o ktorej bude v druhom čítaní parlament rozhodovať v septembri, Šipoš povedal, že hnutie presadzuje jej úplné zrušenie. „Načo dávajú takúto nezmyselnú daň? Nech sa snažia o to, aby bol lepší výber daní a menej podvodníkov s DPH,“ odkázal vládnej koalícii Šipoš.