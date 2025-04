Transakčná daň v praxi: Zúfalstvo pri pohľade na bankové výpisy! ODKAZY zákazníkom, podniky prechádzajú na KEŠ

(Zdroj: Getty Images, Facebook/blogokave.sk, Ania Aniatof, Zomri)

Transakčná daň v praxi

Na internete sa od podnikateľov aj malých firiem množí kritika na zavedenie transakčnej dane. Na prevádzkach sa objavujú od apríla oznamy o platbe v hotovosti, v ktorých transakčnú daň považujú za nezmyselnú. "Ak máme ako malý podnik prežiť bez nutnosti zvýšiť ceny, musíme vás slušne požiadať o podporu formou hotovostnej platby," píše sa na obchode s potravinami s názvom Sladučké ovocie. "Priatelia, ak firma zamestnáva 10 zamestnancov a ročne jej stúpnu náklady o približne 550€ len na úhrady za mzdy (mimo iných nákladov), o koľko firma zníži odmeny pre zamestnancov?," pýta sa obchod.

"Prosím, použite hotovosť, inak budeme musieť dvíhať ceny kvôli transakčnej dani," píše sa na ozname ďalšej prevádzky.

V inom prípade v ozname prevádzka oznamuje, že pri každej platbe kartou bude účtovaný servisný poplatok 0,8% zo sumy bloku. Niektoré, naopak, za platbu hotovosťou dávajú zákazníkom malé odmeny.

Aj mnohé reštaurácie vyzývajú k platbe hotovosti. "Milí zákazníci, preferujeme platbu v hotovosti, aby sme nemuseli zvyšovať ceny jedál a nápojov kvôli nezmyselným daniam. Ďakujeme za pochopenie," píše sa v jednej z nich.

K podobnému kroku pristúpil aj obľúbený podnik v Trnave. "Milí naši zákazníci! Veríme, že každý cent sa dá minúť lepšie, než na nezmyselnú transakčnú daň. Preto nám veľmi pomôže platba v hotovosti. Ďakujeme, že nás podporujete!" napísalo pohostinstvo Čajka vo svojom príspevku.

Pražiareň kávy Be:café zverejninila krátky výpis z účtu, ktorý poukazuje na to, ako im kvôli transakčnej dani za pár hodín ubudlo z účtu okolo 40 eur. "Človek by si myslel, že štát by mal podnikateľom pomáhať, podporovať ich, motivovať ich a vychádzať im v ústrety, pretože práve podnikatelia tvoria hodnoty, zamestnávajú ľudí a štátu zarábajú peniaze. Ten náš štát ich namiesto toho dojí, dusí a demotivuje. Berie im peniaze, ktoré mohli ísť na platy zamestnancov, prípadne do investícií na rozšírenie priestorov, kúpu lepších pražičiek, baličiek, destonerov, optických triedičiek a kadečoho, čo v pražiarskom priemysle potrebujú," komentuje blogokave.sk.

Kritikou nešetrí ani podnikateľ Tomáš Púček, ktorý vlastní realitnú kanceláriu. Uvádza, že jeho firmy vždy dane platili poctivo a včas, a to v rádovo v desaťtisícoch eur ročne. "Servis, ktorý za to dlhodobo dostávame od tohto štátu, je chabý. Pomoc podnikateľom, ktorí tvoria hodnoty, vytvárajú pracovné miesta a živia tento štát bez toho, aby boli nacucnutí na dotačných schémach, je nulová," uvádza. Zároveň zverejnil výpis z účtu, ako mu jedna platba vzala na transakčnej dani takmer 15 eur. "Na obrázku vidíte transakčnú daň za prevod cca 3600-eurovej faktúry. Malá firma robí takýchto prevodov možno 10 až 15 mesačne. To znamená, že približne 300 eur každý mesiac pribudne už k odvedenej DPH, dani z príjmu, zaplateným odvodom, cestným daniam...," komentuje Púček.

Zasiahla aj občianske zruženia

Vláda uviedla, že transakčná daň sa občianskych združení alebo mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú pomoci ľuďom v núdzi či charite, netýka. Ako však opisuje občianske združenie Alexkov svet, o.z, realita je však trochu iná. "Vieme, že niektorí ľudia si potrpia na tom, aby občianske združenie, ktoré podporujú, malo svoj účet transparentný. Mrzí nás to, že už náš transparentný účet nebude taký transparentný, ako doteraz, keď ste si vedeli pozrieť všetky platby za terapie a iné kredity a debety na bankovom účte. Túto skutočnosť má na svedomí transakčná daň. Áno, ako občianske združenie ju my neplatíme. Avšak platia ju zariadenia, ktoré s Alexkom navštevujeme v rámci terapií," napísalo na sociálnej sieti občianske združenie.

Dodáva, že transakčná daň aj takýmto zariadeniam spôsobuje veľké ťažkosti, zvýšenie nákladov, zníženie príjmov. "Preto sú nútení prejsť na úhradu svojich služieb v hotovosti. Náš účet ostáva samozrejme naďalej transparentný, ale namiesto úhrady za faktúry v ňom budú figurovať výbery hotovosti potrebnej na úhradu terapií," vysvetľuje.

Na dopady upozorňovali zväzy už dlhodobo

Nielen pri nástupe transakčnej dane do praxe Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR upozornila, že transakčná daň v čase narastajúceho medzinárodného obchodného napätia oslabí konkurencieschopnosť slovenských podnikov a vytvorí im výrazne horšie podmienky oproti firmám v iných krajinách Európskej únie. Dôsledky zavedenia tejto dane budú podľa nej pre domáce podnikateľské prostredie deštruktívne.

Asociácia priblížila, že podľa najnovších prieskumov až 10 % slovenských podnikateľov zvažuje ukončenie podnikania v SR a ďalších 14 % plánuje presunúť svoje aktivity do zahraničia, aby sa vyhli tejto daňovej záťaži. Navyše, správa Národnej banky Slovenska znižuje predikciu hospodárskeho rastu a to najmä pre oslabenú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu na medzinárodných trhoch, doplnila asociácia.

Vplyv transakčnej dane na živnostníkov a malé firmy je podľa rezortu financií len mierny

Podľa rezortu financií je dosah novej dane z finančných transakcií (DFT) na drobných živnostníkov a malé firmy vo väčšine prípadov len mierny. Podnikatelia, ktorí by mali svoje výdavky v takej sume, v akej si uplatňujú paušálne výdavky, pocítia jej vplyv v priemernej výške 7 eur mesačne. Ak pri uhrádzaní výdavkov používajú platobnú kartu, vplyv dane môže byť rádovo nižší. Upozornilo na to na sociálnej sieti Ministerstvo financií (MF) SR. „Ministerstvo financií opätovne apeluje na to, aby sa vo verejnom priestore nešírili zavádzajúce informácie a klamstvá o dani z finančných transakcií. Tieto nepravdivé údaje prispievajú k vyvolávaniu paniky medzi podnikateľmi a ku zvyšovaniu napätia v spoločnosti,“ konštatoval rezort.

Pripomenul, že transakčná daň sa vzťahuje iba na podnikateľské subjekty a subjekty, ktoré majú právnu formu obchodných spoločností. Naopak, dani nepodliehajú platby bežných ľudí nepodnikateľov, zamestnancov, dôchodcov, autorov alebo prenajímateľov nehnuteľností. Rovnako ju neplatia mestá, obce, vyššie územné celky (VÚC), školy ani zdravotnícke zariadenia, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami. Výnimky z dane si tiež môžu uplatniť občianske združenia, neziskové organizácie či dobročinné charity.

Výška DFT je 0,4 % z odchádzajúcej platby z transakčného účtu podnikateľa, maximálne však vo výške 40 eur z jednej platby. Rezort financií tiež poukázal na to, že pri platbách akoukoľvek platobnou kartou sa transakčná daň neplatí.