Najsilnejšou stránkou Slovenska v podnikaní je podľa ISA pripojenie k sieťam a vstup na trh

V kategórii energie a služby, ktorá sleduje pripojenie k elektrine, vode a internetu, získalo Slovensko vyše 86 bodov, čo bolo najviac spomedzi 50 sledovaných štátov. Dobré hodnotenie v reporte Svetovej banky získala SR aj v oblasti vstupu firiem na trh, medzinárodnom obchode či riešení konfliktov.Slabšou stránkou Slovenska je však zdanenie. Z možných 100 bodov získala SR v hodnotení Svetovej banky necelých 50 bodov a skončila tak medzi hodnotenými štátmi na 35. priečke. "Najväčšiu bodovú stratu spôsobil čas potrebný na vyplnenie daňového priznania a zaplatenie dane, ako aj vysoké sociálne odvody na strane zamestnávateľa," priblížil ISA.

Svetová banka novým reportom B-Ready nahradila predchádzajúci projekt Doing Business. V prvom ročníku, teda v tomto roku, v ňom hodnotila 50 štátov. Budúci rok by malo do hodnotenia pribudnúť ďalších 62 štátov a v roku 2026 by mal report zahŕňať 184 štátov.