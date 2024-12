Nová éra obchodu? Dohoda medzi Európskou úniou a Mercosurom zmení slovenskú ekonomiku

Denisa Saková. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dohoda o zóne voľného obchodu medzi Európskou úniou a Mercosurom podporí otvorenú ekonomiku Slovenska. Ďalšie úspešné rokovania so štátmi Južnej Ameriky, ktoré do zoskupenia patria, prispejú k vzniku pracovných miest, zabezpečia nové podnikateľské príležitosti a nižšie ceny. Uviedla to v piatok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).